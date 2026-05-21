「交渉開始は問題なし」イタリア王者がW杯選出の日本代表戦士を視察と伊メディア報道！45歳指揮官と再会も「監督は彼をよく知っている」
日本代表守護神の鈴木彩艶は、この夏の去就が注目されている。プレミアリーグへのステップアップが騒がれる一方で、GK大国の強豪の動きからも目が離せない。
2025-26シーズンのセリエAを制したインテルが、鈴木をチェックするためにスカウトを試合に派遣したという。インテル専門サイト『FcInterNews』が５月18日に報じた。
パルマでの１年目に評価を高め、昨夏も去就をめぐるうわさが絶えなかった鈴木。今季は左手骨折のために約４か月という長期離脱を余儀なくされ、復帰直後はミスから失点を招いて批判も浴びた。だが、その後は復調を遂げ、たびたびの好セーブで再び賛辞を集めている。
報道によると、インテルは17日に行われたアウェーでのコモ戦にスタッフを送り、鈴木をチェックさせたという。現在の正GKヤン・ゾマーが契約満了で退団見込みのインテルは、控えGKジョゼップ・マルティネスを本格的に正守護神とするか、別のGKを獲得するか注目されているところだ。
FcInterNewsは「クリスティアン・キブ監督は彼をよく知っている。昨季、短期間だが濃密だったパルマでの経験において指導したからだ」と報じた。
「そして、いくつかの基礎的なところは改善の余地がまだあるものの、彼の特徴は現代の守護神に求められるそれと一致している。FcInterNewsが手に入れた情報によると、昨日のコモ戦で日本人選手の（非常にポジティブな）パフォーマンスをチェックすべく、インテルのスカウトがスタジアムに視察に来ていた。関心を裏付けるものだ」
同メディアは「基本的に、インテル補強担当は1500万ユーロ（約27億円）のコストを超えないような若い有望株に向かうだろう。このポジションに定められる予算のベストの額だ」と続けている。
「パルマと交渉を始めるのは問題ではないだろう。カルロス・クエスタ監督が好む代替要員を加えるのもあるかもしれない。もちろん、クラブは今、来季のゴールマウスの可能性を検討しているところだ。（現控えGKのジョゼップ・）マルティネスが昇格になる可能性は高い。だが、今のところまだ決断は下されていない」
国内二冠を達成し、さらなる飛躍を目指すキブ体制のインテルは、北中米ワールドカップへ出場する23歳の獲得に乗り出していくのか。パルマで師弟関係だった鈴木と45歳指揮官の再会があるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
2025-26シーズンのセリエAを制したインテルが、鈴木をチェックするためにスカウトを試合に派遣したという。インテル専門サイト『FcInterNews』が５月18日に報じた。
パルマでの１年目に評価を高め、昨夏も去就をめぐるうわさが絶えなかった鈴木。今季は左手骨折のために約４か月という長期離脱を余儀なくされ、復帰直後はミスから失点を招いて批判も浴びた。だが、その後は復調を遂げ、たびたびの好セーブで再び賛辞を集めている。
FcInterNewsは「クリスティアン・キブ監督は彼をよく知っている。昨季、短期間だが濃密だったパルマでの経験において指導したからだ」と報じた。
「そして、いくつかの基礎的なところは改善の余地がまだあるものの、彼の特徴は現代の守護神に求められるそれと一致している。FcInterNewsが手に入れた情報によると、昨日のコモ戦で日本人選手の（非常にポジティブな）パフォーマンスをチェックすべく、インテルのスカウトがスタジアムに視察に来ていた。関心を裏付けるものだ」
同メディアは「基本的に、インテル補強担当は1500万ユーロ（約27億円）のコストを超えないような若い有望株に向かうだろう。このポジションに定められる予算のベストの額だ」と続けている。
「パルマと交渉を始めるのは問題ではないだろう。カルロス・クエスタ監督が好む代替要員を加えるのもあるかもしれない。もちろん、クラブは今、来季のゴールマウスの可能性を検討しているところだ。（現控えGKのジョゼップ・）マルティネスが昇格になる可能性は高い。だが、今のところまだ決断は下されていない」
国内二冠を達成し、さらなる飛躍を目指すキブ体制のインテルは、北中米ワールドカップへ出場する23歳の獲得に乗り出していくのか。パルマで師弟関係だった鈴木と45歳指揮官の再会があるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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