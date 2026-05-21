「交渉開始は問題なし」イタリア王者がW杯選出の日本代表戦士を視察と伊メディア報道！45歳指揮官と再会も「監督は彼をよく知っている」

「交渉開始は問題なし」イタリア王者がW杯選出の日本代表戦士を視察と伊メディア報道！45歳指揮官と再会も「監督は彼をよく知っている」