½Å¤µ¤ÏÍñ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼ 29g¤ÎÄ¶¾®·¿°µ½Ì¥Ý¥ó¥× ¶õµ¤Æþ¤ì¤Ë¤â¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î
¡¡YOCABITO¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ì¥¹¤Ë¤è¤êÄ¶¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿°µ½Ì¥Ý¥ó¥×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²¹Í²Á³Ê¤Ï3280±ß¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¶â³Û¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤Ï6·î11Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡COMPASS¡Ü¤¬³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢Íñ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÁêÅö¤¹¤ë½Å¤µ29g¤Î°µ½Ì¥Ý¥ó¥×¡£¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éµëÅÅ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ²½¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢3.9cm¡ß3.9cm¡ß4.1cm¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü´ÖÊÝ´É¤·¤Æ¤âÎô²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Î¹¹Ô¤ËÈ÷¤¨¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Î¥º¥ë¤ÏÍÑÅÓÊÌ¤Ë5¼ïÎàÍÑ°Õ¡£¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤äÉâ¤ÎØ¤Ê¤É¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë°µ½ÌÂÞ¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤âÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ø¤Î¼ýÇ¼¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£°µ½ÌÂÞ¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¼¤òÀÞ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹°Ê³°¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ç¡¢É½ÌÌ¤ÏPU¡¿TPU²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµË¥À½¹½Â¤¤Èµ¤Ì©¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇËÉ¿åÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ½ÌÂÞ¤ÏM¥µ¥¤¥º4Ëç¡¢L¥µ¥¤¥º2Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»²¹Í²Á³Ê4980±ß¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤ÏM¥µ¥¤¥º¡Ê11L¡Ë¤Ç5680±ß¡¢L¥µ¥¤¥º¡Ê25L¡Ë¤Ç6480±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢°µ½ÌÂÞ¤È¥¥å¡¼¥Ö¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÅ¸³«Ãæ¤À¡£
¡ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ì¥¹¤Ç¾®·¿²½¤ò¼Â¸½
¡¡COMPASS¡Ü¤¬³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢Íñ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ËÁêÅö¤¹¤ë½Å¤µ29g¤Î°µ½Ì¥Ý¥ó¥×¡£¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éµëÅÅ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ²½¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢3.9cm¡ß3.9cm¡ß4.1cm¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Î¥º¥ë¤ÏÍÑÅÓÊÌ¤Ë5¼ïÎàÍÑ°Õ¡£¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤äÉâ¤ÎØ¤Ê¤É¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë°µ½ÌÂÞ¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤âÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ø¤Î¼ýÇ¼¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£°µ½ÌÂÞ¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¼¤òÀÞ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹°Ê³°¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ç¡¢É½ÌÌ¤ÏPU¡¿TPU²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµË¥À½¹½Â¤¤Èµ¤Ì©¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇËÉ¿åÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ½ÌÂÞ¤ÏM¥µ¥¤¥º4Ëç¡¢L¥µ¥¤¥º2Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»²¹Í²Á³Ê4980±ß¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥å¡¼¥Ö¤ÏM¥µ¥¤¥º¡Ê11L¡Ë¤Ç5680±ß¡¢L¥µ¥¤¥º¡Ê25L¡Ë¤Ç6480±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢°µ½ÌÂÞ¤È¥¥å¡¼¥Ö¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÅ¸³«Ãæ¤À¡£