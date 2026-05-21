０−３、まさかの惨敗…鈴木唯人が欠場のフライブルク、初タイトルならず。“EL優勝請負人”エメリ率いるビラが制覇
現地５月20日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、鈴木唯人が所属するフライブルク（ドイツ）が、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラ（イングランド）とイスタンブールで対戦した。
北中米ワールドカップの日本代表メンバーに選出された鈴木は、まだ右鎖骨骨折からの復帰過程にあり、ベンチ外となった。
クラブ史上初の主要タイトル獲得が懸かるフライブルクは、34分にマンザンビがミドルシュートを放つなどチャンスを作るも、名守護神エミリアーノ・マルティネスの牙城を崩すまでには至らない。
先制点を奪えずにいると、41分にショートコーナーからティーレマンスにボレーで叩き込まれ、被弾。さらに45＋３分、ブエンディアにスーパーミドルシュートで追加点を浴び、０−２で前半を終える。
フライブルクはまず１点を返したいところだが、次の１点を挙げたのもビラだ。58分にブエンディアのクロスからロジャーズに押し込まれた。
非常に苦しい展開を強いられたブンデスリーガ７位のチームは、プレミアリーグ４位のチーム相手に結局最後まで得点できず。84分にFKから作ったチャンスもE・マルティネスに阻まれた上、オフサイドの笛が鳴った。
フライブルクは０−３でまさかの惨敗を喫し、初タイトルを逃した。
一方、抜群の強さを発揮したビラは、EL初優勝を成し遂げた。セビージャ時代に３連覇を達成しているエメリ監督は、ビジャレアル時代も含めて５度目のEL制覇となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フライブルクはまず１点を返したいところだが、次の１点を挙げたのもビラだ。58分にブエンディアのクロスからロジャーズに押し込まれた。
非常に苦しい展開を強いられたブンデスリーガ７位のチームは、プレミアリーグ４位のチーム相手に結局最後まで得点できず。84分にFKから作ったチャンスもE・マルティネスに阻まれた上、オフサイドの笛が鳴った。
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