　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1520円高の6万1220円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9804.41円に対しては1415.59円高。出来高は1万2797枚だった。

　TOPIX先物期近は3860ポイントと前日比74.5ポイント高、TOPIX現物終値比68.35ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61220　　　　 +1520　　　 12797
日経225mini 　　　　　　 61250　　　　 +1555　　　249246
TOPIX先物 　　　　　　　　3860　　　　 +74.5　　　 18348
JPX日経400先物　　　　　 34925　　　　　+760　　　　 461
グロース指数先物　　　　　 791　　　　　 +21　　　　1167
東証REIT指数先物　　　　1804.5　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース