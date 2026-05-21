日経225先物：21日夜間取引終値＝1520円高、6万1220円
21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1520円高の6万1220円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9804.41円に対しては1415.59円高。出来高は1万2797枚だった。
TOPIX先物期近は3860ポイントと前日比74.5ポイント高、TOPIX現物終値比68.35ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61220 +1520 12797
日経225mini 61250 +1555 249246
TOPIX先物 3860 +74.5 18348
JPX日経400先物 34925 +760 461
グロース指数先物 791 +21 1167
東証REIT指数先物 1804.5 +0 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3860ポイントと前日比74.5ポイント高、TOPIX現物終値比68.35ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61220 +1520 12797
日経225mini 61250 +1555 249246
TOPIX先物 3860 +74.5 18348
JPX日経400先物 34925 +760 461
グロース指数先物 791 +21 1167
東証REIT指数先物 1804.5 +0 1
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