¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Îºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡¡Ö¶ÍÉß¤¬¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡×µÕÅ¾¥à¡¼¥Éºî¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À8¡ß-7ÃæÆü(20Æü¡¢¹Ã»Ò±à)
½ªÈ×3²ó¤Ç7ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï¡¢7²óÎ¢¤Ë4ÅÀ¤òÊÖ¤·3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢8²óÉ½¤Ë¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤¬ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ÍÉß¤¬¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µå¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£