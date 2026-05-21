「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

大きな上積みはなくとも、順調なら、それでいい。皐月賞馬ロブチェンは２０日、松山を背に、ダービー１週前追い切りを栗東ＣＷで敢行。先行させたハッコウイチウ（４歳１勝クラス）をリズム良く追走すると、徐々に差を詰め、直線に入って手応え良く内から並び掛ける。そこからが圧巻。軽く促しただけで、アッという間に抜き去り、ノーステッキで２馬身差をつけてフィニッシュした。

「大きく変わった感じはないですが、動きは良かったと思います。先週は坂路で緩さを感じましたが、ＣＷの方がいい動きをしますね。馬なり強めでしたが、しっかり手前を変えてくれて、時計的にも優秀だったと思います」と松山は合格点を与える。６Ｆ８０秒０は自己ベストで、ラスト１Ｆも１１秒２という文句なしの好タイム。見守った杉山晴師も「道中の行きっぷりは皐月賞の時よりも強かったですが、しまいにその影響もなかったですし、前走と変わりない状態ですね」と笑みを浮かべており、ここまでは何ら問題なく調整を進められている。

「皐月賞の時と同じように落ち着いているのも良かったです。あとはスタンド前の発走になるので、気持ちが入り過ぎなければ」と２冠を狙う松山はテンションをポイントに挙げる。皐月賞をレコード勝ちしたことで前走以上にマークは厳しくなるが、「自信を持って臨みたい」ときっぱり。世代の頂点を決める一戦でも、主役の座は譲らない。