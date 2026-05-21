「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

忘れな草賞の勝ち馬ジュウリョクピエロが２０日、ＪＲＡ女性騎手として初のクラシック騎乗となる今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝を背に、栗東ＣＷで最終追い切りを行った。併せ馬で半馬身遅れはしたものの、余力十分の走りを披露。歴史の１ページを刻む大一番に向けて、態勢は整った。

栗東ＣＷで今村を背に最終追い。前進気勢があるなかでもしっかり抑えは利いており、直線では伸び伸びとスムーズに加速して６Ｆ８４秒５−３８秒８−１１秒６を計時した。併せたハナコトバ（３歳未勝利）に半馬身遅れたものの、余力を残しつつのフィニッシュだ。

◆今村聖奈騎手

−最終追いの感触は。

「前に出ず、ずっと併せ続けて欲しいという指示。先週と変わらずいい状態をキープできていますし、動きの質がすごく良くなっている」

−芝で２戦２勝。ダートの時と違いを感じる部分はあるか。

「ファーストコンタクトの時から、手脚の軽さと、脚の回転数の速さが持ち味だなと思っていました。芝では、そういう部分がマッチして非常にいいなと思います」

−東京２４００メートルは。

「直線も長いですし、４コーナーを迎えるまでに、いかにロスなく運べるかが大事だと思っています。慌てず彼女の武器を生かせるような騎乗がしたいです」

−師匠の馬での参戦。

「デビュー前からすごく支えてくださった厩舎ですし、いい時も悪い時も、身近なところで一番見ていてくれました。少しでも恩返しできるようなレースがしたい」

−意気込みを。

「彼女のことは自分が一番分かっていると思って彼女の邪魔をしないようにレースがしたい。人馬ともに楽しく競馬できたらいいなと思います」

◆寺島良調教師

−忘れな草賞は完勝の内容だった。

「大外枠から、なかなか内に入れられず最後方からになりましたが、３コーナーからすごい脚で上がって、一気に全馬をのみ込んでしまいました。想像を超えてくれました」

−中間の調整は。

「牧場から１０キロくらい体を増やして戻ってきてくれました。ひと追いごとにトモの張りが良くなっていますし、納得の状態で出せるかな」

−週末は不安定な天気模様。道悪はどうか。

「血統的なものも含めてバランスがすごくいい馬。周りが気にするなら降っても全然大丈夫かな」

−鍵となるのは何か。

「気性的にパドックからゲートに入るまでが全てだと思います。厩舎一丸となってやっていきたいです」