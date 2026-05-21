¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô¡¡²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Î86ºÐ½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÃÆ¤â¶õË¤¡ÄÏ¢ÇÔ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¼Ú¶â2
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¨¡8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯5·î20Æü¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡²ù¤·¤¤¡¢²ñÄ¹¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¶õË¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿20Æü¡¢9²ó¤Ë±¦±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£5·î20Æü¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï17Ç¯¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢¼«¿È2ËÜÌÜ¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤òÀèÈ¯¤«¤é³°¤¹¶ì¿´¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤â¼Â¤é¤º¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¼Ú¶â2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤È¤·¤Æ²¿¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£6ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë9²ó¡£ÌøÅÄ¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÀîÀ¥¤ÎÄï¡¦·øÅÍ¡£ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤äÁ´¤¯¡ÊÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤«¤éµÕ¤Ë¤¤¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½éµå146¥¥í¤ÎÆâ³ÑÄã¤áÄ¾µå¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤ØÃåÃÆ¤¹¤ë¡£15Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤Î5¹æ¥½¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þÃæ¤Ë´î¤ÖÍÍ»Ò¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÌî¼ê¤¬½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¡£½øÈ×¡¢ÃæÈ×¤ÎÀÛ¹¶¤ÇÅê¼ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡DH¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼ã¼ê±¦ÏÓ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ2ÀïÌÜ¤ÎÆ£¸¶¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÏÓ¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ëÅê¼ê¡£¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¤Ä¤Ä¼¡²ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Î86²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ëµå³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î6»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦056¤À¤Ã¤¿»³Àî¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï¼Â¤é¤º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌøÅÄ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£5·î20Æü¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï17Ç¯°ÊÍè¡¢¼«¿È2ËÜÌÜ¤À¡£24Æü¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¡ÖOH¡¡SADAHARU¡¡REGACY¡¡DAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö89¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼¡¤ÎµÇ°Æü¤³¤½¤ÏÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î¼Ú¶â2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½Ìî¼ê¤¬½õ¤±¤ë¡×¡£¶ì¶ÂÇÇË¤Ø¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ºÇÇ¯Ä¹Ìî¼ê¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë