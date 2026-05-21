「給料泥棒としか思えない」上司が6時半出社で仮眠→午後も昼寝、残業で稼ぐ

職場で「この人、完全に給料泥棒だな」と思うような同僚や上司がいると、周囲のモチベーションはダダ下がりだ。

投稿を寄せた40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収550万円）は、自身が働く現場にいる「作業長」の目に余る行動について打ち明ける。

本来の「勤務時間は7時30分〜16時」だというが、作業長は毎日独自のタイムスケジュールで動いているようだ。（文：篠原みつき）

夕方になると「15時〜16時まで仮眠」

「朝は毎日勝手に6時30分には出てきて7時30分までタバコ→仮眠。昼になったら12時〜13時30分（本来は13時まで）までたっぷり休憩を取り、夕方になると15時〜16時まで仮眠を取り、時間外16時〜18時30分まで仕事？をして帰宅してます」

勤務時間内に1時間も仮眠を取っているうえに、昼休憩も規定より30分長く休んでいる。しかも腹立たしいのは、このだらしない勤務態度がそのまま給与計算に乗っかっていることだ。

「当然のように時間外は早出残業扱いにしています。残業中も私物スマホは鳴りまくりだし、仕事してるかどうかも怪しい」

男性がこう眉をひそめるのも無理はない。

「このやり方では給料泥棒としか思えない」

自らサボった時間で残業手当まで稼いでいるようにしか見えない上司なのだろう。同じ職場で働く人からすればたまったものではない。男性はこうこぼしている。

「必要な早出残業なら仕方ないとは思いますが、このやり方では給料泥棒としか思えないですね」

こんな実態を野放しにしている会社側の管理体制も疑いたくなるところだ。

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