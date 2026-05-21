「食事とお風呂は妻の家、寝るのは実家」世帯年収1800万円の60代男性が語る、謎の別居生活と「もう一軒新しく建てる」規格外の計画

世帯年収が1000万円を超えると、夫婦の生活スタイルもかなり自由度が高くなるようだ。

投稿を寄せた岡山県の60代男性（建築・土木技術職／世帯年収1800万円）は、築50年の実家に住んでいる。「13部屋ある広い家」だそうで、キッチンやジャグジー付きの浴室を新しく改修し、快適に暮らしているという。

しかし、夫婦は現在一つ屋根の下で暮らしていないそうだ。（文：篠原みつき）

「息子が帰省するたびに、妻は5万円〜10万円ほど小遣いを渡している」

「妻は駅近くに一軒家を借りて別居しているため、現在の私は『食事とお風呂は妻の家、寝るのは実家』という二拠点のような生活をしています」

別居といっても夫婦仲が悪いわけではないようで、お互いの利便性のためだろうか。子どもたちはすでに独立しているが、お金の使い方はかなり豪快だ。

「東京にいる息子が帰省するたびに、妻は5万円〜10万円ほど小遣いを渡している状況です。また、妻はエステ・美容院・美容整形など美容関連への支出が多く、かなり浪費傾向が強いように感じています」

「もう一軒新しく建てる計画を進めています」

妻の浪費に頭を抱えているのかと思いきや、男性自身のスケールも規格外だった。

「今後、妻が3年ほどで実家へ戻ってくる可能性もあるため、それに備えて、もう一軒新しく建てる計画を進めています。新しい家は、妻専用のキッチンや寝室を設けるだけでなく、将来的なロボット活用も視野に入れています」

別居を解消するために家を丸ごと一軒建てるという、資金に余裕がなければ到底不可能な解決策である。建築関係の仕事をしていることもあり、新居の設計に対するこだわりも強い。

「具体的には、ロボット掃除機や自動搬送ロボットが動きやすいよう、段差をなくしたフラット設計にし、掃除・洗濯・家事動線を効率化した住まいにしたいと考えています。さらに、高齢化も見据え、メンテナンス性や移動しやすさも重視した設計にする予定です」

老後を見据えたハイテクな新居が完成すれば、謎めいた二拠点生活もようやく終わりを迎えるのだろう。

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