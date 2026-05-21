クマ出没警報でも「職場で強制的にわらび取り行かされる」　危険すぎる恒例行事に非難殺到

春は山菜採りのシーズンだが、近年の熊出没のニュースを見るたびに肝を冷やす人も多いだろう。そんな中、ガールズちゃんねるに5月上旬、「職場で強制的にわらび取り行かされる」というトピックが立ち、驚きの声が広がった。

トピ主は東北地方の介護施設で働いているという。毎年この時期、入居者を連れて山にわらび取りに行くのが恒例行事なのだという。しかし、地元は熊が頻繁に出没し、最近も近場で人的被害が出たばかり。

トピ主が「わらび取りは取りやめた方がいい、危険が過ぎる」と提案したところ、上司から返ってきたのは驚愕の言葉だった。

「わらび園の管理者からまだ熊が出てないと聞いたから安全だし、入居者の皆さんも美味しいわらびを楽しみにしている。入居者の笑顔に代えられるものはない」

これにトピ主は「ならあなた方が行ってください」と言い放っても、笑ってはぐらかされて終わったという。

「そもそも、市内の住宅街に熊が出てるのに山の中のわらび園に熊が居ないとかありえないです。家族でも無い他所の家の年寄りの笑顔の為に命は掛けられません」

強行するなら退職も辞さない構えで、行事を中止させるにはどうすればいいか、「知恵を貸してください」と呼びかけた。

「こういう危機感のなさが事故を産むんだよね」

この信じられない、トピック内では施設の安全管理を疑問視する声が相次いだ。

「まだ出ていないから安心という発想はおかしい」

「こういう危機感のなさが事故を産むんだよね」

大半はトピ主の身を案じるコメントだ。しかも、連れて行くのは自力で逃げることが困難な介護施設の入居者たちである。

「あと、介護が必要な人（何かあった時に自力で逃げられない人）を連れてリスク高い状態の山に入ろうとするのも終わってるなと思う、その施設」

「行ってクマに襲われてニュースになったら、介護施設が世間からかなり叩かれるよ。責任者はその辺まったく理解してないね」

何かあった際は施設側の責任問題になる可能性は高い。「入居者の笑顔に代えられるものはない」と綺麗事を並べる上司への不信感は募るばかりだ。

「当日高熱が出たから欠席しますでOK」と言う声もあるが……

では、この暴挙を止める、あるいは自分自身の身を守るにはどうすればいいのか。具体的なアドバイスもある。

「入居者の家族にそれとなく話し熊の件も匂わせる。危険だという話が出たらそのまま上に伝える」

職場の内輪揉めではなく、顧客である「家族からのクレーム」という形にするのが最も効果的だという指摘だ。また、そこまで話の通じない職場なら、戦うだけ時間とエネルギーの無駄という冷ややかな意見もある。

「納得したふりして『参加しまーす』て言っておいて、当日高熱が出たから欠席しますでOKよ」

「介護職なら再就職も容易じゃない？ 休むか辞めるでいいと思う クマが出てからじゃ遅い」

綺麗事で職員を危険に晒すような施設で働き続ける必要はない、というわけだ。

確かに、入居者にとって季節のイベントは良い刺激になるのかもしれない。しかし、まずは安全第一だ。住宅街にまで熊が出没している今の時代、一歩間違えれば大惨事になりかねない。そもそも、職員や入居者の安全より「行事の継続」を優先する時点で、その組織の危機管理は機能していない。上の人間にいくら正論を説いても響かないのであれば、見切りをつけるのも十分ありだろう。

※キャリコネニュースでは「職場で『それ、おかしくない？』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/05M7KBP7