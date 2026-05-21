µð¿Í¥É¥é£³¡¦»³¾ëµþÊ¿¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×³«Ëë¤«¤é£²¤«·î¡¡²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¥ë¡¼¥¡¼¥º
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¿ï»þ·ÇºÜ¤Î¿·´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó£Æ£Ò£Ï£Í¡¡£Ç¡¡£Ô£Ï£×£Î¡×¡£º£²ó¤«¤é£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢£±·³¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£²·³¤Ç´À¤òÎ®¤¹¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£º£²ó¤ÏÅê¼êÊÔ¡£¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á°¡Âç¡á¡¢°éÀ®£±°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡á£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡á¡¢Æ±£²°Ì¡¦ÎÓ»¸Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áÎ©ÀµÂç¡á¡¢Æ±£´°Ì¡¦²ÏÌîÍ¥ºîÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡á¤Î£²·³³«Ëë¤«¤éÌó£²¤«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á²ÃÆ£¡¡æÆÊ¿¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÌó£²¤«·î¡£Âç»Ö¤òÊú¤¤¤Æµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¿·¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤´À¤òÎ®¤¹¡£»³¾ë¤Ï£±·³¤Î³«Ëë£³ÀïÌÜ¡¦ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£³²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££²·³¤Ç¤Ï£¸»î¹ç·×£±£¹²ó£±¡¿£³²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£¹¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¡¢»Í»àµå£²£°¤ÈÀ©µåÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï£µÀïÏ¢Â³¤Çµß±ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òºî¤ëÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ½Å¤Ï£±£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£²ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£·£µ¡££±£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤Ç£²²ó£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£³¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤Ë¤³¤½É½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®¤«¤é¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£¡ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢½ÐÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¾õ¶·¤´¤È¤ÎÂÐ±þ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÚ½Å¡£ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ÇÉÔµ¬Â§¤ËÆ°¤¯Ä¾µå¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£³·³¤Ç¤Ï£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ·×£±£°²ó£²¡¿£³¤ò¼«ÀÕ£±¡£Åêµå²ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¤£±£²Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï£²·³Àï¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²ÏÌî¤Ï³«Ëë¤ò£²·³¤Ç·Þ¤¨¡¢£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£°¡££´·î£±£±Æü¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë£³·³¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤µ¤Èµå¤Î³ÑÅÙ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º¸²£¼ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¶Ê¤¬¤êÉý¤¬Âç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Èº¸¥¥é¡¼¡É¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡£±·³¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë£µ¾¡¡£Æ±£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áÁáÂç¡á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£¶»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£´¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥º¤âÅìµþ£Ä¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹¡¢·Ð¸³¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£