¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛµþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç¤Î£±Ç¯À¸¡¦°æ¾åæÆÂÀ¤¬¸ø¼°Àï½é¾¡Íø¡ÖÀµÄ¾¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×£±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢ºÇÂ®£±£´£µ¥¥í±¦ÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿
¢¡µþ¼¢Âç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡¢¦Âè£·Àá£²²óÀï¡¡µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç£²¡½£±ÂçÃ«Âç¡Ê£²£°Æü¡¦¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç¤¬Àã¿«¤·£±¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡££³²ó£±»àÆóÎÝ¤ÇÆ£ËÜµ£Ïº¡Ê£³Ç¯¡á¹âÀî³Ø±à¡Ë¤Î±¦±Û¤¨£²¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¾åæÆÂÀ¡Ê£±Ç¯¡á´¨Àî¡Ë¤¬£·²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤È¹¥Åê¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°ÅÄÎÉÊ¿¡Ê£´Ç¯¡áµþÅÔÊ¸¶µ¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¡¡Éé¤±¤ì¤ÐºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯»î¹ç¤Ç¡¢£±Ç¯À¸¤¬¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸£¶¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Î°æ¾åæÆÂÀ¤¬ÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ï£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡££¶²ó¤Ë¼ººö¤«¤é¤ß¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬Æ°¤¸¤Ê¤¤¡££·²ó£±»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡££¸»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Î»°¿¶¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È°æ¾å¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï£±£´£µ¥¥í¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤ÏÍÞ¤¨¤á¤Ç¡×¤È£±£´£°¥¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¤Ó¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç¹¶¤á¤¿¡£
¡¡£±Ç¯½Õ¤Ç¤ÎÇòÀ±¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£´¨Àî¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼êÅê¼ê¤¬ÉÕ¤±¤ë£±£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Ç¯²Æ¤Î¹áÀîÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç±ÑÌÀ¤Ë£±ÅÀº¹¤ÇÇÔÂà¡£¡Ö²Æ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£Éé¤±Êý¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¡£·úÃÛ·Ï¤Î¿¦¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ²¡¹¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯À¸¤é¤·¤«¤é¤ÌÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤·¡¢´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ë¤â´é¿§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤Ê»Ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶¿å¾´É×¥³¡¼¥Á¤«¤éÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ëºÝ¤ËÂÎ¤¬»°ÎÝÂ¦¤Ë·¹¤¯ÊÊ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤Þ½¤Àµ¡£Å¬±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Î¡Ë¿ÀµÜ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µþ¼¢¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê£±Ç¯À¸¤¬Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£