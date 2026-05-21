『魔女の宅急便』4Kリマスター版、IMAX予告編映像解禁 全国116館へ拡大＆初のDolby Cinema上映も決定
スタジオジブリの名作・宮崎駿（※崎＝たつさき）監督作品『魔女の宅急便』（1989年）が、4Kデジタルリマスター版としてスクリーンに帰ってくる。6月19日より全国のIMAX劇場で期間限定上映されることに加え、7月3日からは全国47都道府県・116館での拡大上映、さらに世界初となるDolby Cinema上映も実施されることが決定した。
【動画】『魔女の宅急便』IMAX予告編映像
『魔女の宅急便』は、角野栄子による同名児童文学を原作とした長編アニメーション映画。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、相棒の黒猫ジジとともに故郷を旅立ち、見知らぬ町で一人前の魔女になるため奮闘する姿を描く。
思春期ならではの感情の機微や、さまざまな人との出会いを通じて成長していく姿を丁寧に描いた物語はもちろん、ホウキで空を駆ける飛行シーンや、ヨーロッパの街並みを思わせる美しい背景描写も長年愛され続けてきた理由のひとつだ。
今回の4Kデジタルリマスター版では、スタジオジブリ監修のもと映像を高精細化。キキの表情や、ジジのかわいらしい動き、美しい街並み、空を飛ぶシーンの躍動感などが、より鮮明に映し出される。
あわせて解禁されたIMAX予告映像では、荒井由実の名曲「やさしさに包まれたなら」に乗せて、キキが空を飛ぶ印象的なシーンを収録。35年以上の時を経ても色褪せない“ワクワク”と“ドキドキ”を感じさせる映像となっている。
さらにIMAX上映を記念し、入場者プレゼントの配布も決定。IMAX劇場公開用ビジュアルポスター（A3サイズ）が数量限定でプレゼントされる。使用されているビジュアルは、制作当時に描かれたイメージボードをもとにしたもので、旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿が描かれた幻想的な一枚となっている。
また、7月3日からは2週間限定で全国116館に上映規模を拡大。さらに、『魔女の宅急便』としては初となるDolby Cinema上映も11館で実施される。
高精細な映像と迫力ある音響で蘇る、13歳の魔女キキの物語。世代を超えて愛される名作を、劇場の大スクリーンで再び体感できる貴重な機会となりそうだ。
【動画】『魔女の宅急便』IMAX予告編映像
『魔女の宅急便』は、角野栄子による同名児童文学を原作とした長編アニメーション映画。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、相棒の黒猫ジジとともに故郷を旅立ち、見知らぬ町で一人前の魔女になるため奮闘する姿を描く。
今回の4Kデジタルリマスター版では、スタジオジブリ監修のもと映像を高精細化。キキの表情や、ジジのかわいらしい動き、美しい街並み、空を飛ぶシーンの躍動感などが、より鮮明に映し出される。
あわせて解禁されたIMAX予告映像では、荒井由実の名曲「やさしさに包まれたなら」に乗せて、キキが空を飛ぶ印象的なシーンを収録。35年以上の時を経ても色褪せない“ワクワク”と“ドキドキ”を感じさせる映像となっている。
さらにIMAX上映を記念し、入場者プレゼントの配布も決定。IMAX劇場公開用ビジュアルポスター（A3サイズ）が数量限定でプレゼントされる。使用されているビジュアルは、制作当時に描かれたイメージボードをもとにしたもので、旅立ちの満月の夜に街を見下ろすキキの後ろ姿が描かれた幻想的な一枚となっている。
また、7月3日からは2週間限定で全国116館に上映規模を拡大。さらに、『魔女の宅急便』としては初となるDolby Cinema上映も11館で実施される。
高精細な映像と迫力ある音響で蘇る、13歳の魔女キキの物語。世代を超えて愛される名作を、劇場の大スクリーンで再び体感できる貴重な機会となりそうだ。