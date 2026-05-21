なぜこんなに怪我人が多いのか。ジーコの回想が興味深い「あの頃は70％くらいでも試合に出られた」【ブラジル人記者の視点】

なぜこんなに怪我人が多いのか。ジーコの回想が興味深い「あの頃は70％くらいでも試合に出られた」【ブラジル人記者の視点】