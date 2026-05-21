なぜこんなに怪我人が多いのか。ジーコの回想が興味深い「あの頃は70％くらいでも試合に出られた」【ブラジル人記者の視点】
「『今のベストはこれだ』ということで26人を選ばせてもらった。今、日本が世界が勝つために最高の26人」
森保一監督は北中米W杯の日本代表メンバー発表会見で、そう口にした。今いるメンバーがベストメンバー――それは間違いない。ただやはり、怪我で無念の選外となった三笘薫や南野拓実も入った“最強メンバー”を見てみたかったという思いがある。
もっとも、これまでの活動を振り返っても“全員”が揃うということは、中々実現していない。日本代表に限らず、なぜこんなにも相次いで負傷者が出てしまうのか。
ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏に見解を求めると、思いがけず、サッカーの神様の興味深い考えが明らかになった。
「他の国にも怪我人はいるが、日本はかなり多いね。その理由は私も知りたい（笑）。ただ、今のサッカーのインテンシティ（プレー強度）が昔と比べて、格段に上がったことが理由の一つかもしれない。
最近ジーコに会って、彼は『私が住友金属（鹿島アントラーズの前身）に来た時、膝の怪我の問題もあったなかで、あの頃は70％くらいのコンディションでも普通に試合に出られた。今日のサッカーのインテンシティでは絶対にできない』と話していた。
現代サッカーは前のポジションの選手も攻撃だけでなく、たくさんの役割が求められる。それに加えて、ワールドカップの出場国が増えるなど、単純に試合数が増えていることも影響しているだろうね」
クラブと代表で試合数は増加の一途を辿っている。ワールドカップも北中米大会から出場国が48に増え、新たにラウンド32が設けられる。選手が100％のコンディションでプレーし続けることは不可能であり、試合の魅力も100％を下回っていると言わざるを得ない。
ボンテンポ記者は一方で、「今の日本代表の一番の強さは選手層の厚さだ」と説明。こうも語った。
「この４年間、キープレーヤーがいなくても同じレベルでプレーできた。イングランドに勝った時は久保（建英）がいなかったし、去年は三笘（薫）がいない試合が多かった。それでもチームのレベルが大きく下がることはなかった。ワールドカップでもチームのレベルはキープできると思う。
理想を言えば、冨安（健洋）と板倉（滉）が100%の状態でスタメンであるべきだが、最近の谷口（彰悟）と渡辺（剛）が彼らと同じように安定したプレーをしているので、問題ないかなと思っている」
怪我人をずっと嘆いていても、状況は変わらない。チーム一丸で補い、最適解を見つけなければならない。世界屈指の結束力を誇る森保ジャパンであれば、それは可能だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「技術なら香川真司や乾貴士の方が上なのになぜ？」“モンスター”長友佑都が日本代表で生き続ける理由
森保一監督は北中米W杯の日本代表メンバー発表会見で、そう口にした。今いるメンバーがベストメンバー――それは間違いない。ただやはり、怪我で無念の選外となった三笘薫や南野拓実も入った“最強メンバー”を見てみたかったという思いがある。
もっとも、これまでの活動を振り返っても“全員”が揃うということは、中々実現していない。日本代表に限らず、なぜこんなにも相次いで負傷者が出てしまうのか。
「他の国にも怪我人はいるが、日本はかなり多いね。その理由は私も知りたい（笑）。ただ、今のサッカーのインテンシティ（プレー強度）が昔と比べて、格段に上がったことが理由の一つかもしれない。
最近ジーコに会って、彼は『私が住友金属（鹿島アントラーズの前身）に来た時、膝の怪我の問題もあったなかで、あの頃は70％くらいのコンディションでも普通に試合に出られた。今日のサッカーのインテンシティでは絶対にできない』と話していた。
現代サッカーは前のポジションの選手も攻撃だけでなく、たくさんの役割が求められる。それに加えて、ワールドカップの出場国が増えるなど、単純に試合数が増えていることも影響しているだろうね」
クラブと代表で試合数は増加の一途を辿っている。ワールドカップも北中米大会から出場国が48に増え、新たにラウンド32が設けられる。選手が100％のコンディションでプレーし続けることは不可能であり、試合の魅力も100％を下回っていると言わざるを得ない。
ボンテンポ記者は一方で、「今の日本代表の一番の強さは選手層の厚さだ」と説明。こうも語った。
「この４年間、キープレーヤーがいなくても同じレベルでプレーできた。イングランドに勝った時は久保（建英）がいなかったし、去年は三笘（薫）がいない試合が多かった。それでもチームのレベルが大きく下がることはなかった。ワールドカップでもチームのレベルはキープできると思う。
理想を言えば、冨安（健洋）と板倉（滉）が100%の状態でスタメンであるべきだが、最近の谷口（彰悟）と渡辺（剛）が彼らと同じように安定したプレーをしているので、問題ないかなと思っている」
怪我人をずっと嘆いていても、状況は変わらない。チーム一丸で補い、最適解を見つけなければならない。世界屈指の結束力を誇る森保ジャパンであれば、それは可能だ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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