◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。４登板ぶりの二刀流出場で４勝目を狙う。相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があるが、５打数無安打３三振と苦しめられているが、６試合ぶり８号なるか期待がかかる。

打撃不振の影響もあって、直近は３登板連続で投手専念となり、打順からは外れていた。前回登板１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦では、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げていた。

打っては前日のパドレス２戦目では、初回に先制の口火となる二塁打。今季最長６試合連続安打とすると、８回にはヘルメットを脱ぎ捨てる激走で右翼線二塁打も放ち、直近６戦５度目のマルチ安打もマーク。３打数２安打１打点の活躍を見せていた。直近６戦は５度の複数安打を含む計２３打数１２安打、打率５割２分２厘と完全に軌道に乗っており、４登板ぶりの二刀流出場でも好調を維持したいところだ。両軍のスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（投）大谷、２（遊）ベッツ、３（一）フリーマン、４（右）タッカー、５（捕）スミス、６（三）マンシー、７（中）パヘス、８（左）Ｔ・ヘルナンデス、９（二）キム

【パドレス】

１（二）タティス、２（指）アンドゥハー、３（一）シーツ、４（三）マチャド、５（遊）ボガーツ、６（中）メリル、７（右）カスレラノス、８（左）ロレアノ、９（捕）フェルミン、投・バスケス＝右