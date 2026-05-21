²ÃÆ£À¶»ËÏº¼ç±é¡Ø¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡Ù¤ËÆî¶×Æà¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¤é½Ð±é¡¡¼çÂê²Î¤ÏTHE SPELLBOUND
¡¡²ÃÆ£À¶»ËÏº¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢½Ù²ÏÂÀÏº¡¢Æî¶×Æà¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢ÃçÌî²¹¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¤òTHE SPELLBOUND¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤ÈÄÉ²Ã¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¼ç±é¡¢Çë¸¶¸î¡¢±üÌîÁÔ¤é¶¦±é¡¡º¡¸µÏÂÄÅÌé¸¶ºî¡Ø¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡Ù6·î¤è¤êÊüÁ÷
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥»¥È¥¦¥Ä¥ß¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÀÄ½Õ¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡¤µ¤¨¤Ê¤¤ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦»°°æ¹¨ÂÀ¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÎÆâ¿·¼¡Ïº¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Éô¤ËÆþÉô¡£Ä®¤ÎÃá½ø¤ò¼é¤ëÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¥ä¥¯¥¶¤¬¸µÄù¤á¤ò¤¹¤ë¶²³å¤Þ¤¬¤¤¤Î¼«·ÙÃÄ¡È¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡É¤À¤Ã¤¿¡£¶¯°ú¤ËÈÈºá¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢²Ô¤¤¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäÂÐÉþ½¾¤Î½øÎó¤¬·èÄê¤¹¤ëÃæ¡¢»°°æ¤ÏÌ¤¤À¥¼¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ýµ¶þ¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸º¢¡¢Ä®¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»°°æ¤ÎÁ°¤Ë¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Î¼êÄ¢¤ò½¦¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»°°æ¹¨ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø·¯¤¬»à·º¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£¤Þ¤¿¡¢¼«·ÙÃÄ¡Ö¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢Çë¸¶¸î¡¢±üÌîÁÔ¡¢¹â¶¶´¦¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢Åí»ù¡¢µÈß·Í×¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢½Ù²Ï¤¬Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Î¼êÄ¢¤ò½¦¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÃË¡¦µÈ¸«·òÂÀÏºÌò¡¢Æî¤¬»°°æ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦¾®ÌîÅÄ·ÃÈþ¡Ê¥á¥°¡ËÌò¡¢µÈÅÄ¤¬Í¥ÅùÀ¸¡¦¾åÅÄÂç¸çÌò¡¢ÃçÌî¤¬µµ³¤Î¼ËÄï¡¦ËÙÇ·Æâ±ÑÆóÌò¡¢µÈÂ¼¤¬µµ³ÁÈ¤ÎÁÈÄ¹¡¦µµ³Ã£ÌéÌò¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢THE SPELLBOUND¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖSpinner¡×¤Ë·èÄê¡£THE SPELLBOUND¤Ï¡¢BOOM BOOM SATELLITES¤ÎÃæÌî²íÇ·¤ÈTHE NOVEMBERS¤Î¾®ÎÓÍ´²ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢2021Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤òÈ¯É½¡£»ÏÆ°1Ç¯ÌÜ¤«¤éFUJI ROCK FESTIVAL¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ù²Ï¡¢Æî¡¢µÈÅÄ¡¢ÃçÌî¡¢µÈÂ¼¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï6·î30Æü25»þ30Ê¬¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥íー¥«¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ù²ÏÂÀÏº¡ÊµÈ¸«·òÂÀÏºÌò¡Ë¿Ä¤Î¤¢¤ë¤ä¤µ¤·¤µ¤È¡¢¿Í¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥á¥°¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â±é¤¸¤ëÃæ¤ÇÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Âô»³¤Îµ¤¤Å¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¦Æî¶×Æà¡Ê¾®ÌîÅÄ·ÃÈþÌò¡Ë¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤ó¤«¡ª¡Ù¤È½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÈ¸«·òÂÀÏº¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤É¤³¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¡ØÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡Ù¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー°Ê¾å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤âÀ¨¤¯¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿µÈ¸«¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¡Ê¾åÅÄÂç¸çÌò¡Ë¾åÅÄÂç¸çÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Êº¡¸µÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢Âç¸ç¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¸¶ºî¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¸ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¹â¹»À¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ä´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËÀ¸¤¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÆü¾ï¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤³ëÆ£¤äÍÉ¤é¤®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÊÑ²½¤ä¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¸ç¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ËÍ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¦ÃçÌî²¹¡ÊËÙÇ·Æâ±ÑÆóÌò¡Ë±ÑÆó¤Ï¤º¤ë¸¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¤¹¤°°ÒÄ¥¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¤è¤ê¾å¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÃ¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤ÇÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥±Û´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡Ä±ÑÆó¤Ï¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤«¤Ê¤êÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤³¤¸¤é¤»¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡Ö·ù¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«Áþ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦µÈÂ¼³¦¿Í¡Êµµ³Ã£ÌéÌò¡Ë²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ø±à¥â¥Î¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¶þÂ÷¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µµ³Ã£Ìé¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤ëÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºÂÁÈ¤Î¤ª±¢¤Ç°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¡¢ºîÉÊ¤Î¸÷¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦THE SPELLBOUND¡Ê¼çÂê²Î¡Ë¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢ÈÅÍô¤¹¤ë¾ðÊó¤äÍßË¾¡¢ÀµµÁ¡¢¸ÉÆÈ¤Î±²¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº®Íð¤ä¥«¥ª¥¹¤ò¶¯¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤ØÊÑ¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Ô¥Êー¥Ù¥¤¥È¡Ù¤Î»ý¤Ä¶ÛÄ¥´¶¡¢¼ÀÁö´¶¡¢´í¤¦¤¤ÀÄ½Õ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¤·Â³¤±¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¼º¤¤¡¢²¿¤ò¿®¤¸¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î¶»¤Î±ü¤Ë»Ä¤ëÍ¾±¤¤È¾×Æ°¤¬Êª¸ì¤Î³°Â¦¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー°î¤ì¤ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë