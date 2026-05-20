ミズノが伊勢丹新宿店でポップアップ　「スポーツスタイル」のシューズをラインナップ

「ミズノ（MIZUNO）」が、スニーカーライン「ミズノスポーツスタイル（MIZUNO SPORTS STYLE）」のポップアップを伊勢丹新宿店 メンズ館1階で開催する。期間は5月27日から6月9日まで。

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ポップアップでは、フラッグシップモデル「ウエーブ プロフェシー シリーズ（WAVE PROPHECY SERIES）」をはじめ、定番シューズや一部コラボレーションモデルをラインナップ。GORE-TEX®搭載をした「WAVE PROPHECY LS GTX」（3万1900円）、ストラップ構造と独自のウエーブプロフェシーソールを備えた「WAVE PROPHECY STRAP」（2万900円）などを揃える。その他、モカシンシューズのデザインをアッパーに取り入れたレザーシューズ「Wave Prophecy Moc」（3万1900円）も用意する。

◾️ポップアップ

開催期間：2026年5月27日（水）〜6月9日（火）

会場：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

