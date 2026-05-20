セガが設立65周年記念ショップを限定オープン　アーティストコラボTシャツなど販売

セガ（SEGA）が、設立65周年を記念した限定ショップ「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」を東京・渋谷 ミヤシタパークにオープンする。期間は5月21日から28日まで。アーティストが今回のために制作したコラボレーション作品の展示と、Tシャツをはじめとしたコラボ商品の限定販売を行う。

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今回の企画には落合翔平、SHINKNOWNSUKE、ヌケメ（Nukeme）、ぼく脳、LUGOSIS&STRATOの5組のアーティストが参加。「ソニック・ザ・ヘッジホッグ（Sonic the Hedgehog）」やドリームキャスト、UFOキャッチャーといった、これまでセガが手掛けてきたゲームタイトルやハードを題材とした作品を展示している。荒木知之 セガ シニアブランドマネージャーによると、ブランドとしてのセガの強みは子ども向けのサービスや任侠をテーマにしたゲームなど、さまざまなテイストが集まる「ごちゃまぜ感」にあり、その「良い意味でカオスな世界観」を表現するために、制作の手法が異なるアーティストを起用したという。

アーティストとコラボしたアパレル商品の多くには、コストがかかると言われているシルクスクリーンプリントを採用している。落合翔平とのコラボスウェットは、前面の落合のイラストにインクジェットプリント、ゲームタイトルロゴに刺繍、背面の「SEGA」ロゴにシルクスクリーンプリントと、複数の手法を用いて製作。

また、ヌケメとコラボ製作したキャップには、グリッチ加工を施して「SEGA」のロゴを破壊したようなデザインを刺繍している。

セガは今後も多様なIPを活用し、ポップアップの開催やアーティストとのコラボ、ファッションブランドとコラボしたアイテムの発売などを検討している。





■「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」

開催期間：2026年5月21日（木）〜5月28日（木）

営業時間：11:00〜21:00

会場：MIYASHITA PARK 1階「Park in Park」

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10