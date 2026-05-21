°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤°úÂàÇÏ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¡¡¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ë¶¨ÎÏ¤ò
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£º£½µ¤Ï·ªÅì¼èºàÈÉ¤ÎÅÄ°æ½¨°ì¡Ê33¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Àè·îËö¤ËÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢°úÂà¶¥ÁöÇÏ»Ù±ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Û¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡¡¥¶¡¦¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡4·î29¡¢30Æü¤ËÂçÄÅ»Ô¤Î¥é¥¯¥¨¥É¥é¥´¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï2Æü´Ö¤ÇÌó3000¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£ÇÏ½Ñ¤Î¶¥µ»²ñ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢JRAµ³¼ê¤äÄ´¶µ»Õ¤â½Ð¾ì¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï½éÆü¤ËÊ¡±Ê»Õ¡õÀîÅÄ¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÉðË¡õÊ¡¸¶Ä¾±Ñ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×À¼Í¥¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¶¨»¿¤·¡¢ÅÌÊâ60Ê¬¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¿ï»þ±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¬¤«¤ê¡£À¹¶·¡¢ÂçÀ®¸ù¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¸½Ìò¤ÎJRA´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°úÂàÇÏ»Ù±ç¤ÎºÅ¤·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ¤ÎÁ°²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÃæÃÝ»Õ¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÄ´¶µ»Õ¶ÈÌ³¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÇÏ½ÑÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¶¥µ»²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÇÏ¤ÎÊ¡»ã¤ò½Å¤ó¤¸¤ë°Õ¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢IFAR¡Ê°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡µ³¼ê²ñÄ¹¤ÎÉðË¤â¡ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±¡É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°úÂà¸å¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤Ï¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¹¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÇÏ¤«¤é¿Í¤âÌþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÇÏ¤¬¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£µ³¼ê»þÂå¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ê¡±Ê»Õ¤â¡ÖÇÏ¤Î°ìÀ¸¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÃæ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Û¸ýÆ±²»¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°úÂàÇÏ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¡£¶âÁ¬ÌÌ¡¢¿Í¼ê¤È¤â¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹ÉÔÂ¤Ç¡¢G1¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤µ¤¨¡¢´óÉÕ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¡±Ê»Õ¤â¡Ö°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤¬¾èÇÏ¤ä¥»¥é¥Ô¡¼¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ªÍ§Ã£¤òÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢°úÂàÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÜÏ·ËÒ¾ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËèÇ¯¡¢°úÂà¤¹¤ëÇÏ¤¬²¿ÀéÆ¬¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é¡£ÇÏ¤Ë¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡þÅÄ°æ¡¡½¨°ì¡Ê¤¿¤¤¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£ºåÂçÂ´¡£Æ»±Ä¤ÇÄ´¶µ±¹Ì³°÷¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£19Ç¯½Õ¤«¤é¶¥ÇÏÃ´Åö¡£°úÂàÇÏ¶¨²ñ²ñ°÷¡£