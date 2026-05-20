春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や新生活に向けてクルマの安全装備を見直したい時期だ。

ドライブレコーダーは、万一の事故やトラブルを記録するだけでなく、後方確認や駐車時の安心感にもつながる重要なアイテムである。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているドライブレコーダーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 1位

オートバックス 1位 コムテック ZDR065

前後2カメラにSTARVIS 2技術を採用した高性能モデル。

WQHD370万画素の高精細記録に対応し、夜間でも鮮明な映像を残しやすい。画質重視で選びたいユーザーに向く一台だ。

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イエローハット 1位 ユピテル SN-TW9880D

前後2カメラの定番上位モデル。

STARVIS搭載、HDR対応、200万画素フルHD記録に対応し、昼夜を問わず安定した映像を残しやすい。前後をしっかり記録したいユーザーに適している。

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売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 2位

オートバックス 2位 コムテック ZDR027

前後2カメラにSTARVIS技術を採用した人気モデル。

夜間でもノイズの少ない映像を記録しやすく、後続車接近お知らせ機能も備える。日常使いからロングドライブまで安心感を高めたい人に向いている。

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イエローハット 2位 コムテック ZDR043

前後2カメラの売れ筋モデル。

駐車監視機能にも対応し、当て逃げや駐車中の衝撃記録にも備えやすい。走行中だけでなく、停車中の安心感も重視したいユーザーに合う。

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売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル SN-TW7580D

前後2カメラにSTARVISを搭載したモデル。

HDR機能や超広角記録にも対応し、夜間や逆光時でも映像を残しやすい。コンパクト設計で、車内にすっきり取り付けたい人にも向いている。

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イエローハット 3位 ユピテル Y-4K-02

フロント4K ULTRA HD記録に対応した高精細モデル。

前後STARVIS搭載により夜間記録性能にも配慮されており、駐車監視も標準装備。画質と安心機能を重視するユーザーに向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル ADR-310S

5位：ユピテル Y-4K-02

6位：コムテック ZDR018

7位：パイオニア カロッツェリア VREC-DZ210D

8位：コムテック HDR003

9位：ケンウッド DRV-R30S

10位：ケンウッド DRV-R40W

イエローハット 4位～10位

4位：ケンウッド DRV-G50W

5位：ケンウッド DRV-R30S

6位：ユピテル DRY-TW6500D

7位：ケンウッド DRV-R40W

8位：パイオニア カロッツェリア VREC-MS700D

9位：ケンウッド DRV-MR480

10位：セルスター CS-54FH

まとめ

2026年3月のドライブレコーダーランキングでは、コムテック、ユピテル、ケンウッドが中心となった。

オートバックスではコムテックのZDRシリーズ、イエローハットではユピテルの高画質モデルが上位に入り、店舗ごとの売れ筋傾向にも違いが見られる。

特に上位モデルでは、前後2カメラ、夜間記録性能、駐車監視、HDR対応といった安心機能が重視されている。

春のドライブや新生活でクルマを使う機会が増える前に、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の使い方に合った一台を選びたい。