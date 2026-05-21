¥«¥º¡¢6¡¦13¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡¡¿ùËÜ·òÍ¦¤È¡Ö2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤á¤¿¤é¡×
¡¡¥¥ó¥°¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËºÆ¤Ó¹ßÎ×¤¹¤ë¡£J3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡Ê59¡Ë¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê6·î13Æü¡¢MUFG¹ñÎ©¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¡Ê6·î11Æü³«Ëë¡Ë¤òÀï¤¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â¶¶¡¡²Â¼÷¡Ë
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤ò¼õ¤±¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡£À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£93Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀ¤òµó¤²MVP¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£²«¿§¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£01¡¢02¡¢03Ç¯Âç²ñ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢02Ç¯´ºÆ®¾Þ¡¢03Ç¯¤Ç¤ÏMIP¤â¼õ¾Þ¤·3¾ÞÁ´¤Æ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ì¤ÐÄÌ»»6ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¡£
¡¡¶¦¤ËÀï¤¦Áª¼ê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨2ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤È¤â¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿J2ÂçµÜ¤ÎMFÀôÉ¢Ü¿¡Ê25¡Ë¤À¡£º£µ¨¿·²ÃÆþ¤ÎMFÀôºÌµ©¡Ê22¡Ë¤Î·»¤Ç¡ÖÄï¤«¤é¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤ËFW¿ùËÜ·òÍ¦¡Ê33¡Ë¤Ë¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½»þÂå¤«¤éÎÉ¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡Ö2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤á¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£³Ú¤·¤ß¡×¤È¶¦±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿07Ç¯¤Ï¸½Ê¡Åç¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥µ¡¼¤Î´ØÄÍÎ´¡Ê65¡Ë¤¬´ÆÆÄ¡¢¥«¥º¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë½Ð¤¿»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬´ØÄÍ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï·»¤Î»°±ºÂÙÇ¯»á¡Ê60¡Ë¤¬Âè1²ó¤Î93Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤¬¡¢¡Ö¸ø¼°Àï¤ÈÆ±¤¸¹ÔÄø¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¡£¡Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡Ë¤½¤ó¤Ê²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡MUFG¹ñÎ©¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÎë¼¯»þÂå°ÊÍè¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡È¥¥ó¥°¡É¤¬ºÆ¤ÓÌ´ÉñÂæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÔWÇÕÆüËÜÂåÉ½¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Õ¥«¥º¤ÏWÇÕÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î»×¤¤¤âÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©¤Á¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦¾ì½ê¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¡¢WÇÕ»Ø´ø¤â2ÅÙÌÜ¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¿Í¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤ÏËè²ó¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤ò¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡