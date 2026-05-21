¡Ö°ì²ó¤â¥³¥ó¥í¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×38ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤¬½é¤Î¼«¿æ¤ËÄ©Àï¡ª
³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³»Ê²ñ¤Î¡Ö～¿ÍÀ¸Ì©Ãå¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª～¡¡¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡£º£½µ¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë°Ï¸ë¾´ý¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢FP1µé·Ý¿Í¤¬¥¬¥Á¤ÇÌòÎ©¤Ä¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò¼ø¤±¤ë¡Ö¿¿·õ¡ª¤ª¶â¤ÎÂç¿Í½Î¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È½é¤á¤Æ¡É¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¿·´ë²è¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°ì²óÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°ì²óÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹·Ý¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·´ë²è¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤ÎÊ¿°æ¤¬38ºÐ¤Ë¤·¤ÆÎ×¤à¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ö¼«¿æ¡×¤ò¡¢ÁêÊý¤Î±º°æ¡¢¥ê¥Ýー¥¿ー¤ÎÆ£ºê¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
2·î¤ËÅöÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢º£Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼«Âð¤ÎÂæ½ê¤Ç¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿°æ¤Î´ê¤¤¤¬Áá¤¯¤â¼Â¸½¤¹¤ë¡ª¡¡Ä´Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ðー¥â¥ó¥È¥«¥ìー¡×¤È¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£¤·¤«¤·¡¢ÊñÃú¤¹¤é°®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÎÁÍý¥Ó¥®¥Êー¤È¤¢¤ê¡¢ºî¤êÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Þ¤º¤ÏºàÎÁ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¥¹ー¥Ñー¤Ø¡£¼Â²È¤Î¥«¥ìー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¤·¤á¤¸¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ê¿°æ¤À¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÎÌ£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ëÄ´Ì£ÎÁÁª¤Ó¤ÇÂç¤¤¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥µ¥é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇò¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È¡ÈÇò¤µ¡É¤Ç¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©¡¡©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ´Íý³«»Ï¡ª¡¡¡ÖÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤óÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¤ò¤à¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È±º°æ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÊñÃú¤µ¤Ð¤¤Ç¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤ò¤à¤¯¤Ê¤É¡¢Ê¿°æ¤¬¤¦¤í³Ð¤¨¤ÎÃÎ¼±¤òÁ´ÅêÆþ¤·¤ÆÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¼êÎÁÍý¤Î¤ªÌ£¤È¤Ï¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³»Ê²ñ¡Ö～¿ÍÀ¸Ì©Ãå¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª～¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£