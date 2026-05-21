¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±çµ¡´ï»º¶Èµ¬ÌÏ¤¬7300²¯¸µ¤òÆÍÇË¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤¬¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±çµ¡´ï»º¶Èµ¬ÌÏ¤¬7300²¯¸µ¡ÊÌó16Ãû8000²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢»º¶È½¸ÀÑ·¿¤ÎÈ¯Å¸¹½Â¤¤¬½ù¡¹¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤¬¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡¦Ãæ¹ñÇ·À¼¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
²ÏÆî¾Ê°ÂÍÛ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤ÎÆü¡×¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥Þ¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊBMI¡ËÅëºÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¼Ö°Ø»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢Æ¬Éô¤ËÁõÃå¤·¤¿Ç¾ÇÈ¼ý½¸ÁõÃÖ¤ÇÇ¾¿®¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÁ°¿Ê¡¢¸åÂà¡¢Êý¸þÅ¾´¹¡¢Ää»ß¤òÍÆ°×¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
²ÏÆî¾Ê¤Î¤¢¤ë°åÎÅ½¸ÃÄ°å³ØÉô¤ÎÄÄÀëÇì¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥ó¥Ü¡¼¡ËÉôÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÇ¾Â´Ãæ¤Ç¼ê¤Îµ¡Ç½¾ã³²¤äËãáã¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÔ¿ñÂ»½ý¤Ë¤è¤ë¹â°ÌÂÐËãáã¤Î¾ì¹ç¡¢½¾Íè·¿¤ÎÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·BMI¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ½é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸ø¶¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¸¡¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÇÄ»ý¤ä¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä°Û¾ï¾õÂÖ¤Î¼±ÊÌ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ä½ä²ó·ÙÈ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤Ê¤É¤â¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë·±Îý¤È¸¡¾Ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÌ±À¯Éô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±çµ¡´ï¤ÎÀ¸»º¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢ÇÛÃÖ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤¬Ìó24Ëü¼ÒÂ¸ºß¤¹¤ë¡£2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±çµ¡´ïÀ½ÉÊ¤Ï1Ëü¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶Èµ¬ÌÏ¤Ï7300²¯¸µ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÌ±À¯Éô¼Ò²ñ»öÌ³»Ê¾ã³²¼ÔÊ¡»ã½è¤Î¾Ç²ÂÎ¿¡Ê¥¸¥¢¥ª¡¦¥¸¥¢¥ê¥ó¡Ë½èÄ¹¤Ï¡¢¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢BMI¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±çµ¡´ï¤ØÅý¹ç±þÍÑ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢³°¹ü³Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯µÁ»è¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¹âÅÙ¤ÊAIÀ½ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï²ÈÄí¡¢²ð¸î»ÜÀß¡¢¾ã³²¼Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹µ¡´Ø¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë