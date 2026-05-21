¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¡»×¤¤Æþ¤ì¶¯¤¤TBS²ÐÍËÏÈ¤Ç¼ç±é¡¡7·î´ü¡Ö·¯¤Î¹¥¤¤ÏÌµÅ¨¡×¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¶¦±é¤ÇÌµÅ¨¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê42¡Ë¤¬7·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤Î¹¥¤¤ÏÌµÅ¨¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¼ñÌ£¤â¿ä¤·¤â¤Ê¤¤¸µ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£Æ±ÏÈ¤Ç2Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼18Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤ÏÈ¤Ç¡Ö¤â¤¦2Ç¯¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤À2Ç¯¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¡Ä¡×°Ê¹ß¤â2ºîÂ³¤±¤ÆÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¡£Æ±ºî¤òµ¡¤Ë¼ç±é½÷Í¥¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿´äºê°¦Æà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äµÓËÜ²È¡¦µÜËÜÉð»Ë»á¤é¤¬º£ºî¤ÇºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤â¡Ö¹¥¤¡×¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÊÐ¶þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈÀ¤³¦ÅªÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇúÎö¤ÊÀª¤¤¤Ç³èÌöÃæ¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê28¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM¡ªLK¡×¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ê¤É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¾¾ËÜ¤â2Ç¯Á°¤ËÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½÷ÀÊÔ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¡ÈÌµÅ¨¡É¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ê¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£º´Ìî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÄÌ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¡È²Ä°¦¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÌòºî¤ê¤âËüÁ´¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¼èºà¶¨ÎÏ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²áÄø¤ä´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ä»×¤¤¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È¹¥¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¹¥¤¤ÊÊý¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£