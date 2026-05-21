¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ² º£²Æ¡¢¥Ç¥ê¥«¤ÏÌÍÎà¤ò¼çÌò¤Ë ÌÍ¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òÅý°ì¡¢¸¶ÎÁ¡¦À½Ë¡¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¥¢¥Ã¥×
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥«¤ÇÄ´ÍýÌÍ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë²Æ¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÃÍ¤´¤í´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤Ê¤ÉÎäÎÃÌÍ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÊÆ²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤ÇÌÍÎà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼ûÍ×Áý¤òÁÛÄê¡£¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ä¿·¤¿¤ÊÀ½Ë¡¤ÇÌÍ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉÊ¼Á¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£26Ç¯ÅÙ¤ÏÌÍÎà¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÇä¾å10¡ó¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥º¤Ê¤É196Å¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£20Æü¤ËÁíºÚ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅÚµï¿Î¼¹¹ÔÌò°÷¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁÚºÚ¤Î»Ô¾ì¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï24Ç¯¤ËÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ØYORK DELI¡Ê¥è¡¼¥¯¡¦¥Ç¥ê¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¡£¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼«¼Ò¹©¾ì¡ØPeace Deli¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥Ç¥ê¡Ë¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½¤È°ÂÄê¶¡µë¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡26Ç¯ÅÙ¤Ï¾ÃÈñÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¡£¥Ç¥ê¥«·×¤Ç´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â5¡óÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÌÍÎà¤À¡£ÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¼ç¿©¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÌÍÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÌÍ¤Î´ð½à¤òÅý°ì¤·¡¢È´ËÜÅª¤ÊÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¡Á¶Ë¤ß¤Î¤É±Û¤·¡Á ÀÐ±±ÈÔ¤¶¾ÇþÊ´¤Î¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÀÐ±±ÈÔ¤¶¾ÇþÊ´¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤½¤Ð¤ÎÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤æ¤Ç¾å¤²¸å¤ÎµÞÂ®ÎäµÑ¤Ç¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤µ¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Á¥Ä¥ë¤Ã¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¡Á¡¡²¹¶ÌÎä¤ä¤·¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ËÍ³Íè¤·¤¿¤â¤Á¤Ã¤È¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Â¿²Ã¿åÌÍÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Á¥Ä¥ë¤â¤Á¶Ë¡Á¡¡Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡¡Ý¦Ý¨¤ÈÎÓ¸é¤Î²Ì½ÁÆþ¤ê¥¹¡¼¥×¡×¤Ï¡¢ÌÍÂÓ¤Î½ÏÀ®¹©Äø¤òºÎÍÑ¡£¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÌÍ¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÍí¤ß¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Ç¤Ï½ô¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤äÍÆ´ï¤Î½¸Ìó¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢3¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤â²Á³Ê¤Ï½¾ÍèÉÊÆ±ÍÍ¤Î399±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÚºÚÉô¤ÎÃæÄÚÎéÁí³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖÌÍÎà¤ÎÈÎÇä¤ÏÄÌÇ¯¤Ç10¡óÁý¤ò·×²è¡£²Æ¾ì¤ÎÄêÈÖ¶¯²½¤ËÂ³¤¡¢½©Åß¤Ï²¹¤«¤¤ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÈÖÉÊ¤Î¶¯²½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè17²ó¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤À¤·¼«Ëý¡ª·Ü¤â¤â¾ßÌýÅâÍÈ¤²¡×¤Ê¤É¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡ª¤ï¤¿¤·¤Î¤´Ë«Èþ¥×¥ê¥ó¡×¤¬ÈÎÇä¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥ß¥É¥ëÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¿©ÉÊÇä¾å¤ËÀê¤á¤ë¥Ç¥ê¥«¹½À®Èæ¤Ï¸½¹Ô14¡ó¤À¤¬¡¢º£´ü¤Ï15¡ó¤ò·×²è¡£¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤ÁÚºÚ¡É¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤òÆ±90¡ó¤«¤é100¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Ç¥ê¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÁ°´ü100ÉÊ¤«¤é130ÉÊ¤ËÁý¤ä¤¹¡£
¥½¡¼¥¹