¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¡1°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç½éÀïÆÍÇË¹×¸¥¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾ëÅçCBO¤â»ë»¡
¡¡ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊACC¡Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î1²óÀï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¹»Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£1°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç11¡½4¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÂè3ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡£ºòÇ¯¤Ï½éÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿ACC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤É¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ºÇ½é¤ÏÎ®¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ï52»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.261¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¡£ºòµ¨7ËÜ¤À¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÏÇÜÁý°Ê¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ESPN¤¬Êó¤¸¤¿ºÇ¿·¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â153°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¤«¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³ØÀ¸À¸³èÂ³¹Ô¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¶¦¤Ë¼þ°Ï¤ÏÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ë¡£¤É¤¦¹©É×¤·¤ÆÌÀÆü¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤À¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¹Í¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ACC½êÂ°¤Î16¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢2²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï³Ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¡£¥Á¡¼¥à2´§²¦¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡Ê¿ù±º¡¡Âç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë