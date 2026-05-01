¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¡ÖMANGO¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÅ¾Íî»à¤ÇÂ©»Ò¤òÂáÊá¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤â¾×·âÁö¤ë¡Ä
2Ç¯Á°¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î°áÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMANGO¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬Ã«¤ÇÅ¾Íî»à¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦120¤«¹ñ¤Ç3000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMANGO¡×¡£
2024Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¤¥µ¥¯¡¦¥¢¥ó¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¡ÊÅö»þ71¡Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó»á¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶á¹Ù¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÃ«¤ËÅ¾Íî¤·¡¢»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢Â©»Ò¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó»á¡Ê45¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÊË¡Åö¶É¤Ï¡¢¡Ö¾Ú¸À¤ËÌ·½â¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·×²èÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¼óÅÔ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤âµðÂç¤Ê¹¹ð¤ò¹½¤¨¤ëMANGO¡£²ÈÂ²¤ÎÂáÊá·à¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ÃÏ¤Î¿Í
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿»þ¤«¤éµ¿¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¡Ö·ÁÀ×¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÉã¿Æ¤ò»¦¤¹¤Ê¤ó¤Æ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬Íí¤à¤È¿Í¤Ï¶¸¤¦¤«¤é¤Í¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£