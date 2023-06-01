º£Ç¯11·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥·¥¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜÊóÆ»´±¤¬¸ÀµÚ¡¡APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢2026Ç¯11·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï20Æü¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÍýÏÀ¾å¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÀèÎ©¤Á¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç11·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¡Ö½ÐÀÊ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£