¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯5·î21Æü(ÌÚ)¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î´ÊÃ±ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é°á¥µ¥¯¥µ¥¯ by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î´ÊÃ±ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é°á¥µ¥¯¥µ¥¯ by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡× ¡Ö¸üÍÈ¤²¤Î¥«¥ì¡¼¥Á¡¼¥ºßÖ¤á¡× ¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡ªÂçº¬¥µ¥é¥À À¸ÕªÉ÷Ì£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Âçº¬¥µ¥é¥À¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î´ÊÃ±ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é°á¥µ¥¯¥µ¥¯ by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§470Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ 1/2¸ÄÊ¬
¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯ (ÌµÅü)1¥«¥Ã¥×
¥¥ã¥Ù¥Ä (¤»¤óÀÚ¤ê)4~5ËçÊ¬
¥È¥Þ¥È (¤¯¤·ÀÚ¤ê)1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥»¥ê (¾þ¤ê)Å¬ÎÌ ¥ì¥â¥ó (¤¯¤·ÀÚ¤ê)2¸Ä
¥È¥ó¥«¥Ä Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç(1)¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¿§¤è¤¯ÍÈ¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥È¥Þ¥È¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥»¥ê¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¸üÍÈ¤²¤Î¥«¥ì¡¼¥Á¡¼¥ºßÖ¤á
¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¸üÍÈ¤²¤ÎßÖ¤áÊª¡£¤ª»ÒÍÍ¤â¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§275Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦ 10ËÜ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤ªÅò 50ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸1
Ê´¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡ªÂçº¬¥µ¥é¥À À¸ÕªÉ÷Ì£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§197Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¥Ï¥à 4~5Ëç
³¤ï¤ìºÚ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸2
¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÂçº¬¡¢¥Ï¥à¡¢³¤ï¤ìºÚ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Âçº¬¥µ¥é¥À¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Î´ÊÃ±ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é°á¥µ¥¯¥µ¥¯ by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§470Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¢¥¸ (³«¤:¹ü¤Ê¤·)4ÈøÊ¬
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ 1/2¸ÄÊ¬
¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯ (ÌµÅü)1¥«¥Ã¥×
¥¥ã¥Ù¥Ä (¤»¤óÀÚ¤ê)4~5ËçÊ¬
¥È¥Þ¥È (¤¯¤·ÀÚ¤ê)1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥»¥ê (¾þ¤ê)Å¬ÎÌ ¥ì¥â¥ó (¤¯¤·ÀÚ¤ê)2¸Ä
¥È¥ó¥«¥Ä Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¢¥¸¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤·¡¢10Ê¬ÄøÃÖ¤¯¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ï¹³¶ÝÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¤á¤óËÀ¤Ç¤¿¤¿¤¤¤ÆÊ´¡¹¤Ë¤¹¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥¢¥¸¤Ë¡ã°á¡ä¤Î¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Ä¤±¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò½çÈÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç(1)¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¿§¤è¤¯ÍÈ¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥È¥Þ¥È¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥»¥ê¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¸üÍÈ¤²¤Î¥«¥ì¡¼¥Á¡¼¥ºßÖ¤á
¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¸üÍÈ¤²¤ÎßÖ¤áÊª¡£¤ª»ÒÍÍ¤â¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§275Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¸üÍÈ¤² 2¸Ä
¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦ 10ËÜ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤ªÅò 50ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸1
Ê´¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¸üÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤¤ò¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¥Ø¥¿¤È¶Ú¤ò¼è¤ë¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç1¡Á2Ê¬¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡ªÂçº¬¥µ¥é¥À À¸ÕªÉ÷Ì£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§197Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÂçº¬ 8cm
¥Ï¥à 4~5Ëç
³¤ï¤ìºÚ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸2
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÂçº¬¤Ï2ÅùÊ¬¤·¤ÆÈé¤ò¤à¤¡¢Á¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Îä¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ï¥à¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£³¤ï¤ìºÚ¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ¤ò2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÂçº¬¡¢¥Ï¥à¡¢³¤ï¤ìºÚ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô