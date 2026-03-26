結局「接触冷感」ってドコのがいい？【人気ブランド】で比較する「夏のお助けパンツ」

夏になるとよく見かける接触冷感機能付きパンツ。種類が多く「どれが自分に似合う？」と迷っていませんか？ 今回は、人気ブランド【ハニーズ】【ワークマン】【GU（ジーユー）】【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の接触冷感機能付きパンツをピックアップ。それぞれの特徴をご紹介します。

機能性に優れたストレートパンツ

【ハニーズ】「大人のストレートパンツ」\2,480（税込）

脚のラインを拾いにくい、すっきりとした直線的なシルエットが魅力の一枚。シンプルなデザインで、カジュアルからオフィススタイルまで幅広く活躍します。接触冷感機能に加え、速乾ドライ、抗菌防臭、UVカット機能付きなのも嬉しいポイント。汗ばむ季節でもさらっとした着用感をキープできそうです。公式サイトによると「締め付け感がなく長時間座っていてもストレスゼロで、ルームウェアやテレワークなどにも◎」とのこと。楽なのにきれい見えする大人のストレートパンツです。

デイリーにもレジャーにも活躍するワイドパンツ

【ワークマン】「レディースブリーザブルアクティブワイドパンツ」\1,780（税込）

ストレッチ性のある素材を使用した、接触冷感機能付きワイドパンツ。UVカット機能も付いており、デイリーにはもちろん夏のレジャーシーンにも重宝しそう。両サイドには計4つのポケットを備え、収納力もばっちり。裾のドローコードを絞れば足元がすっきりとまとまり、より軽快な印象に。あえてきれいめトップスと合わせ、スポーツミックスな着こなしを楽しむのも◎

楽してきれい見えするドレープパンツ

【GU】「ドレープワイドパンツ」各\2,990（税込）

落ち感のあるドレープ素材を使用し、動くたびに揺れるシルエットが魅力。接触冷感機能付きで、暑い日でも快適に過ごせそうです。洗濯後シワになりにくく、お手入れが楽なのもデイリー使いに嬉しいポイント。ウエスト総ゴム + ドローストリング付きで、自分に合ったフィット感で着用可能。きれいめにもカジュアルにも馴染みやすく、大人のデイリーコーデに取り入れやすい一本です。

小柄女性におすすめのリネン風ワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「低身長・小柄さんサイズ エアリーリネンライク タックワイドパンツ」\5,995（税込）

人気インフルエンサーとのコラボによって誕生した、小柄女性向けのタックワイドパンツ。通常サイズより股下を約－5cmに設定し、ウエストやヒップもサイズが調整されています。リネンのような軽やかな見た目ながら、接触冷感機能やUVカット機能、吸水速乾機能付きで、猛暑でも快適に着用できそう。カジュアルなTシャツ合わせはもちろん、同素材ジャケットと合わせたセットアップスタイルなら、オフィスシーンにも対応可能。

※すべての商品情報・画像はハニーズ、ワークマン、GU、ROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：キユナ ナミ

アパレルショップの店舗勤務を経て、出産・育児をきっかけにライターに転身。ショップスタッフ時代の接客経験も踏まえ、読者がリアルに実践できるファッション情報を得意とする。大人コーデ、プチプラコーデ、ママの着こなし術などをFTNで執筆中。