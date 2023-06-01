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¡ÚGPU¡ÛAMD RADEON RX 9060 XT (¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê:GDDR6 16GB)
¡Ú¥á¥â¥ê¡Û32GB (16GB¡ß2 /DDR5-5600)
¡Ú¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÛM.2 SSD:1TB (NVMe Gen4¡ß4)
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¡ÚÅÅ¸»¡Û750W/AC 100V(50/60Hz)¡Ú80PLUS BRONZE¡Û