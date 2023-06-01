¡ÈÊ£¿ô¥¢¥×¥ê¡É¤ÇAI¤¬ºî¶ÈÂå¹Ô¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤¬¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢AI¤¬¥á¡¼¥ë¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æºî¶È¤òÂå¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¡¼¥°¥ë¤Ï19Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎËÜ¼Ò¤Ç³«¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼«Î§Åª¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ24»þ´Ö²ÔÆ¯¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤Îºî¶È¤òÂå¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤«¤éÍè¤¿¥á¡¼¥ë¤«¤é½ÅÍ×¤ÊÍ½Äê¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¤·¡¢²ÈÂ²¤È¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£