NGT48¤Î£³´üÀ¸¡¢ÌÚËÜÍ¥ºÚÂ´¶ÈÈ¯É½¡Ö£´Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¡×£´´üÀ¸¤Ë¼ÂËå
NGT48ÌÚËÜÍ¥ºÚ¡Ê22¡Ë¤¬20Æü¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤ÎNGT48·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡Ö»äÌÚËÜÍ¥ºÚ¤ÏNGT48¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖNGT48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢NGT48¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¤Íè¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎNGT48¤Ç²á¤´¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈNGT48¤Ç³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â´¶È¤Ï7·îËöÍ½Äê¡£
ÌÚËÜ¤Ï22Ç¯6·î¤Ë¡¢NGT48¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£4´üÀ¸¤ÎÌÚËÜ°ÉºÚ¤Ï¼ÂËå¡£