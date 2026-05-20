´Ú¹ñ¡¦Âç·¿¥¿¥ó¥«¡¼1ÀÉ¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¡¡¥¤¥é¥ó¹¶·â³«»Ï¸å¤Ç½é¤á¤Æ¡¡º£¤â25ÀÉ¤ÎÁ¥¤¬³¤¶®¤ËÎ±¤Þ¤ë
´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï20Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¿¥ó¥«¡¼1ÀÉ¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·îËö¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤¬³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥ó³°Áê¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄÌ²á¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹ÔÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î4Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î²ßÊªÁ¥¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÈô¹ÔÂÎ¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âÄ´ºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤â25ÀÉ¤ÎÁ¥¤¬³¤¶®Æâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ëÁ¥Çõ¤Î°ÂÁ´¤È¹Ò¹Ô¤Î¤¿¤á·ÑÂ³Åª¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£