¤¤¤ï¤¤¬½êÂ°Áª¼ê¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¡ÖËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¡×
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï20Æü¡¢MFµ×±ÊÎÜ²»(22)¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÆ±Æü¤Î18»þ40Ê¬º¢¡£µ×±Ê¤¬¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¡£ÁÐÊý¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅùÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÆ±Æü¤Î18»þ40Ê¬º¢¡£µ×±Ê¤¬¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¡£ÁÐÊý¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅùÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£