ECL¹Ô¤¤ò·ü¤±¤¿PO¤ÇÈÄÁÒÞæ¡õÉÚ°Â·òÍÎ¤¬·ç¾ì¡Ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»Ø´ø´±¤âÃ²¤¡ÖÁ°Æü¤ÎÃÎ¤é¤»¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¡×
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤ÈÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£20Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥ÏÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¸å¡¢3·î¤Ë¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë¡£5°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç¤Î4¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëECL¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê7°Ì¤ÎAZ¤ÏKNVB¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Ç9°Ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ë
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏECL½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤Æ¡¢21Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄË¼ê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê¥è¥·¥×¡¦¡Ë¥·¥å¥¿¥í¡¢¥¤¥¿¥¯¥é¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»î¹çÁ°Æü¤ÎÃÎ¤é¤»¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢3¿Í¤ÎDF¤¬½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤ÈÉÚ°Â¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ºÇ½ªÀá¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ÉÚ°Â¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Éüµ¢°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î·ç¾ìÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ECL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè·î¤ËFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026ËÜÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÄÁÒ¤ÈÉÚ°Â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥ÏÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¸å¡¢3·î¤Ë¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë¡£5°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç¤Î4¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëECL¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê7°Ì¤ÎAZ¤ÏKNVB¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Ç9°Ì¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ë
¡¡ÈÄÁÒ¤ÈÉÚ°Â¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ºÇ½ªÀá¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ÉÚ°Â¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Éüµ¢°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î·ç¾ìÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ECL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè·î¤ËFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026ËÜÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÄÁÒ¤ÈÉÚ°Â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£