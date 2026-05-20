◆パ・リーグ 西武１―３ロッテ（２０日・県営大宮）

西武の主催試合の連勝が５で止まった。同点の９回、失策が絡みロッテ・友杉のセーフティースクイズで勝ち越しを許し、その裏の反撃もならなかった。この日、オリックスが勝利したため、首位陥落となった。

先発した菅井が７回まで６安打も、１４０キロ後半の直球にスライダー、チェンジアップ、ナックルカーブを織り交ぜ、最少失点で切り抜けゲームメイク。

だが打線が応えられず。０―１の３回無死一、三塁から、毛利の暴投で同点に追いついたが、その後は沈黙した。

西口監督は「１点は取ったけど、なかなか攻略できずっていうところだった」と表情を曇らせた。

９回に失策絡みで勝ち越しを許した場面については「地方球場で多少のイレギュラーとかはあったかもしれないけどね。やっぱりしっかりとそういうとこもね、なんとかアウトにできるようにしていかないとっていうところですね」とナインに改善を求めた。

前回の県営大宮開催は４月１０日にロッテと対戦し３―６で敗れていたが、またも勝利はならず。２２日からは首位・オリックスと本拠地で３連戦を控える。指揮官は「（首位陥落に）全く気にしてございません。１位、２位というよりオリックスには負け越してるんで。やり返せるように」と切り替えた。