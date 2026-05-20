松村北斗さん（30）が静岡県の魅力を発信する『静岡県誕生150周年記念アンバサダー』に就任。委嘱式に出席し、インタビューでSixTONESメンバーを連れて行きたい場所を明かしました。

静岡県生まれで、中学校卒業まで県内に住んでいた松村さん。

中学時代は地元から新幹線で仕事に通っていたそうで「静岡という土地と今の芸能活動ってものがどうしてもすごくリンクして感じていて」と話し、「仕事を通して静岡と密接に関わるってことが、何か形になったような感じがして、合点がいくことだしすごくうれしいことだし、自分になにができるだろうなと考えることもワクワクするような仕事だなと思います」とアンバサダー就任の喜びを語りました。

■メンバーと『浜名湖パルパル』を訪問「すごくはしゃいでいた」

静岡県の魅力について「目立っていないだけで主力級のものがたくさんある」という松村さん。

SixTONESのメンバーを案内するなら、どこに行きたいかと聞かれると、過去に全員を浜松市の遊園地『浜名湖パルパル』に連れて行ったことがあるといい「すごくはしゃいでいたから、それが頭から抜けない」と懐古しました。

そして、次回メンバーと体験したいこととして「漁港とかから船に乗っけて海釣りに連れて行きたい」と回答し、「富士山であったり山のこともフィーチャーされるけど、漁港とかすごくいっぱいある県なのでそっちを見せたいですね」と語りました。