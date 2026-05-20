俳優の本木雅弘さん（60）が、主演する映画『黒牢城』で第79回カンヌ国際映画祭に参加。公式上映で現地の反応を肌で感じ、手応えがあったことを明かしました。

『黒牢城』（6月19日（金）全国公開 配給：松竹）は、『スパイの妻』などで国内外から高い評価を受ける、黒沢清監督にとって初となる時代劇作品。第79回カンヌ国際映画祭で『カンヌ・プレミア』部門に選出され、本木さんと黒沢監督をはじめ、菅田将暉さん（33）、青木崇高さん（46）、宮舘涼太さん（33）がカンヌの地に上陸。本木さん、菅田さん、宮舘さんにとっては初めてのカンヌ国際映画祭への参加となりました。

現地時間19日の午後、公式上映に先がけて行われたフォトコール（プレス向けの撮影会）。世界各国からのカメラマンを前に撮影に応じました。宮舘さんが記者たちのリクエストに応じ、華麗なターンで会場を盛り上げる一幕もありました。



さらに、同日の夜にはタキシードを着こなしたキャストと監督が、レッドカーペットに登場しました。



■約1000人がスタンディングオベーション 本木雅弘が肌で感じた思い

そして、迎えた公式上映。会場には是枝裕和監督をはじめ、濱口竜介監督、深田晃司監督、石川慶監督、岨手由貴子監督らの姿もありました。

エンドロールが流れ始めた直後から約1000人の観客がスタンディングオベーション。黒沢監督や本木さん、菅田さんは固い握手を交わし、客席へ一礼。安どの表情を見せつつ、笑顔で喜びを分かち合いました。

その後、日本の報道陣に向けた囲み取材を実施。本木さんは「時代劇という異文化をどんなふうに解釈してくれるんだろうと、少し不安に感じていましたが、本作が伝える“現代へのメッセージ”を、セリフがない無音の中でも感じ取っていただけているような、皆さんがスクリーンにひきつけられている姿を、確かに肌で感じました」と、手応えがあったことを明かしました。

また、公式上映について菅田さんは「ミラクルな初体験」と話し、青木さんは「心地よい安ど感に包まれて、体がポカポカするような気持ち」と喜びを表現。宮舘さんは「自分にとっても、メンバーに対しても今後語り継ぐことができる、非常に貴重な経験ができました」と、初のカンヌ国際映画祭についての感想をコメントしました。

そして、黒沢監督は「カンヌをはじめ色々な映画祭に参加してきましたが、上映後の拍手が皆さん本気で拍手してくれているな、祝福してくれているなと感じて、そんな経験は初めてでした」と、心境を語りました。

©米澤穂信/KADOKAWA ©2026映画「黒牢城」製作委員会