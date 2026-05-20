加藤ミリヤ、第2子出産の瞬間に“衝撃行動”　無痛分娩が余裕すぎて「最後の出る時…」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月19日（火）の同番組に、男児3人のママである加藤ミリヤがゲスト出演した。

加藤は第2子を無痛分娩で出産。第1子では自然分娩を経験していたため、当時は“あること”までできたそうで…。

【映像】加藤ミリヤ「防火扉閉められた」ほど絶叫…3児それぞれの出産方法を語る

加藤は2019年に結婚。子どもは長男が6歳、次男が5歳、三男が0歳で、毎日子育てに奮闘している。番組では「こんなに違った！3兄弟の子育て発表SP」と題して、加藤の育児が深堀りされた。

3人とも異なる出産方法だったと明かした加藤。第1子では、「どれだけ痛いか知りたい」ということで自然分娩を選択。しかし想像以上の激痛だったため、第2子の出産は無痛分娩にしたとのこと。

その結果、「本当に痛くなかった」という加藤。「最後の出る瞬間、踏ん張って『えい』ってやるときに、自分でスマホを掲げて。『赤ちゃんが出てくるところを撮りたい！』と思って」とのことで、第2子が産まれる瞬間を自撮りする余裕があったそうだ。

「（赤ちゃんが）降りてくる感じはわかるんですか？」と藤本が尋ねると、加藤は「わかるかな？言われたからわかるのかな？」とコメント。麻酔が効いていた範囲は腹から膝までだったため、「ドゥルンっていうのは感じます。（赤ちゃんが）出たっていう（のはわかった）」と答え、藤本と横澤を驚かせていた。