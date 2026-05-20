Æü·Ð225ÀèÊª¡§20Æü22»þ¡á700±ß¹â¡¢6Ëü400±ß
¡¡20Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ700±ß¹â¤Î6Ëü400±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü9804.41±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï595.59±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4356Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3821.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ36¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï29.85¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 60400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+700¡¡¡¡¡¡¡¡4356
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 60415¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+720¡¡¡¡¡¡ 81742
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3821.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +36¡¡¡¡¡¡¡¡5940
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34590¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+425¡¡¡¡¡¡¡¡ 133
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 783¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡¡¡ 490
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1804.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3821.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ36¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï29.85¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 60400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+700¡¡¡¡¡¡¡¡4356
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 60415¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+720¡¡¡¡¡¡ 81742
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3821.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +36¡¡¡¡¡¡¡¡5940
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34590¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+425¡¡¡¡¡¡¡¡ 133
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 783¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡¡¡ 490
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1804.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹