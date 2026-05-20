＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】あわやのハプニング→約40秒「待った」緊張走る一幕

熱戦が繰り広げられた大相撲五月場所の十一日目、幕下の取組で館内が緊迫した空気に包まれるハプニングが発生した。がっぷり四つに組み合い、激しい攻防が続く最中、行司が突如として取組を中断。土俵上には「動くな！」との声も響き、約40秒間“待った”がかかる一幕があった。

問題の一幕が起きたのは、幕下三十二枚目・大斧（追手風）と幕下二十八枚目・竜鳳（音羽山）の一番。行司による「まわし待った」を経て再開された後、大斧が下手出し投げで竜鳳を下して5勝目を挙げた。

立ち合い、両者激しく頭から当たると、すぐさまがっぷり四つに組み合う力と力のぶつかり合いに。互いに胸を合わせ、じりじりと圧力をかけ合う緊迫した攻防が1分近く続いた。しかし、熱戦の最中に竜鳳のまわしの結び目が解けそうになるアクシデントが発生。これに気づいた行司の木村悟志がすかさず両者の間に割って入り、取組を一時中断させた。

大相撲の規定では、取組中にまわしが緩んだり解けそうになった場合、その体勢のまま行司が取組を一時中断して締め直す“まわし待った”というルールがある。木村悟志はがっぷり四つの体勢のまま固まる両力士の後ろに回り込み、懸命にまわしを締め直すものの、緩んだまわしの処置は難航。「動くな、動くな！」と再三にわたり声を荒らげ、館内には緊張が走った。約40秒間におよぶ緊迫の一部始終の末、ようやく締め直しが完了。木村悟志の合図とともに、両力士の体を叩いて「残った！」と取組が再開された。

再開直後、大斧が鋭い下手出し投げを放ち、両者もつれるように土俵へ転がった。行司軍配は大斧に上がったが、同体ではないかと物言いがつき協議へ。審判委員による協議の結果、竜鳳の腕が先に砂についていたことが確認され、軍配通り大斧の勝利となった。

この様子に対し、視聴者からは「苦労してるね」「動くな！」「おおまわし待った」「悟志さんの腕の見せ所！」といったコメントが続々と寄せられ、珍しいハプニングに大いに沸いていた。なお、手に汗握る熱戦を制した大斧は5勝1敗とし、惜しくも敗れた竜鳳は2敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）