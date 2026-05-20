ÇµÌÚºä46¿û¸¶ºé·î¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤Ø¡Ö14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ÇÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/20¡ÛÇµÌÚºä46¤Î¿û¸¶ºé·î¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£20Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¿û¸¶ºé·î¤ÎÂ¸ºß
Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×DAY2¤Ë¤Æ¡¢¿û¸¶¤¬4ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿û¸¶ºé·î¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê¤µ¤½¤êºÂ¡Ë¡£A·¿¡£158.5cm¡£2023Ç¯2·î¡¢32nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡Ù¤Ç½éÁªÈ´¡¦Ê¡¿ÀÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â39th¥·¥ó¥°¥ë¡ØSame numbers¡Ù¡¢41st¥·¥ó¥°¥ë¡ØºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿û¸¶ºé·î¤¬ÇµÌÚºä46¤Î4ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿û¸¶ºé·î¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¿û¸¶ºé·î¤ÎÂ¸ºß
¢¡¿û¸¶ºé·î¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤Ø
Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×DAY2¤Ë¤Æ¡¢¿û¸¶¤¬4ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿û¸¶ºé·î¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿û¸¶ºé·î¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤µ¤Ä¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê¤µ¤½¤êºÂ¡Ë¡£A·¿¡£158.5cm¡£2023Ç¯2·î¡¢32nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡Ù¤Ç½éÁªÈ´¡¦Ê¡¿ÀÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â39th¥·¥ó¥°¥ë¡ØSame numbers¡Ù¡¢41st¥·¥ó¥°¥ë¡ØºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡È¯É½Á´Ê¸
¡Ö14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿û¸¶ºé·î¤¬ÇµÌÚºä46¤Î4ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¿û¸¶ºé·î¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û