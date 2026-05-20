Kis-My-Ft2の玉森裕太が、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ枠『マイ・フィクション』で主演を務めることが発表された。テレビ朝日系ドラマへの出演は『NICE FLIGHT!』以来4年ぶりとなり、Kis-My-Ft2ファンはもちろん、多くのドラマ視聴者が熱狂している。

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玉森がいまなお多くのファンに愛され、さまざまなドラマ作品に起用され続けるのはなぜなのか。ドラマウォッチャーの明日菜子氏は、玉森の過去の出演作を振り返りながら語る。

「玉森さんはドラマや映画、バラエティ番組にも引っ張りだこで、かなりマルチに活躍されている印象があります。オーディションで射止めたピクサー映画『マイ・エレメント』のウェイド役の日本版声優もすごく好評でした。ドラマでの玉森さんは、テレビ朝日とTBSがいわば“二大巨頭”で、この2局のドラマで見かけることが多いです。たとえばTBSでは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』、火曜22時枠の『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』『あのクズを殴ってやりたいんだ』にも出演していました。特に火曜22時枠で2度も本命役を演じていることから、その人気と信頼の厚さがうかがえますよね。一方のテレ朝は、STARTO ENTERTAINMENT所属の俳優さんが出演する土曜深夜枠とは別に、玉森さんは以前から金曜ナイトドラマ枠にたびたび出演されています。TBSの日曜劇場のような王道の大型作品に呼ばれる一方で、テレ朝深夜帯のポップでキャッチーな作品にもハマるのがいいですよね。従来のアイドルファンだけではなく、毎回作品を通して玉森さんのことを好きになる視聴者が続出しているイメージがあります」

アイドルでありながらバラエティもこなし、俳優としてはあらゆるジャンルの役をこなせるのが玉森の魅力。一方で最新作『マイ・フィクション』の役柄は“意外”な人物になるという。

「『マイ・フィクション』の主人公・伊川正樹は、事故に遭ったことをきっかけに他人になりすまされ、妻や同僚からも存在を忘れられてしまうところから始まるそうですが、まず玉森さんが既婚者役を演じることに驚きました！ というのも、玉森さんと同世代の30代くらいの俳優さんたちは、恋愛ドラマと距離を置くようになったり、父親役を演じる機会が増えてくるじゃないですか。でも玉森さんは、いまなお恋愛ドラマのど真ん中を担ってくれる貴重な存在なんです。直近の『GIFT』や『NICE FLIGHT!』、『祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録』（日本テレビ系）でも独身の役を演じていたので、そのイメージが強い。だからこそ、『マイ・フィクション』で既婚者を演じると聞いて、これまでとは別のフェーズに入った玉森さんの一面が見られるんじゃないかと楽しみにしています」

玉森がアイドルとして長くキャリアを重ねながら、俳優として独自の立ち位置を示し続けられるのはなぜなのか。『グランメゾン東京』（TBS系）などの代表作を振り返りながら、明日菜子氏は「アイドルとしてのパブリックイメージを脱げる」点が玉森の長所だと指摘する。

「玉森さんが注目されはじめた作品の一つが2017年の『リバース』（TBS系）だったと記憶しています。ご本人にとっても初めての本格ミステリーで、それまでのアイドルドラマから一歩踏み出して、俳優・玉森裕太のイメージを確立させた一作です。個人的に印象的なのは『グランメゾン東京』の平古祥平 。大先輩の木村拓哉さんと対峙するからこそ生まれる緊張感や、役柄を超えたようなやり取りには思わず痺れました。やはりSTARTO社の俳優さんは、アイドルとしてのパブリックイメージをどれだけ脱げるかが重要視されますが、玉森さんはすごくナチュラルに普通の人を演じられる。ですが、ふとした瞬間にスター性や華やかさが垣間見える。その絶妙なバランスが“物語のなかの人”とマッチして、芝居の説得力につながっているのかもしれませんね」

現在放送中の『GIFT』に引き続き2クール連続のテレビドラマ出演となる玉森。これまでとは違った役柄になるかもしれないことに期待が高まる。（文＝徳田要太）