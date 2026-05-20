「お顔もスタイルも神」「可愛すぎ」「マジでご褒美ショット」横浜FC“勝利の女神”のビキニ姿に反響
横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが19日に自身のインスタグラム(@_m_m_monika)を更新し、グラビアのオフショットを披露した。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、“勝利の女神”として会場を盛り上げている。
三田さんのグラビアは講談社『ヤンマガWeb』の『Gリーグ!増刊号』に掲載中。ヤンマガGリーグは、『週刊ヤングマガジン』本誌への掲載を懸けたグラビアの勝ち抜きバトル企画となっている。
インスタグラムで「ヤンマガGリーグ増刊号オフショット ぜひ無料版も有料版も沢山見て感想教えてください」と投稿した三田さんに対し、「メチャクチャ可愛いー!」「笑顔が素敵」「スタイル抜群です」「マジでご褒美ショットや」「可愛すぎます」「スタイル良すぎで美しい」「お顔もスタイルも神ってますよ」と絶賛のコメントが相次いだ。
20日にはヤンマガグラビアの公式X(@yanmaga_g)でグラビアランキングが発表され、三田さんは第3位にランクインした。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、“勝利の女神”として会場を盛り上げている。
三田さんのグラビアは講談社『ヤンマガWeb』の『Gリーグ!増刊号』に掲載中。ヤンマガGリーグは、『週刊ヤングマガジン』本誌への掲載を懸けたグラビアの勝ち抜きバトル企画となっている。
20日にはヤンマガグラビアの公式X(@yanmaga_g)でグラビアランキングが発表され、三田さんは第3位にランクインした。
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✨お知らせ✨— 三田 萌日香 (@_fl_monika) May 18, 2026
この度、ヤンマガWeb「Gリーグ!増刊号」に掲載していただくことになりました
昨年挑戦させていただいたヤンマガGリーグ。結果は届かなくて、悔しさも、応援してくれたみんなに申し訳ない気持ちも、正直すごくありました。… pic.twitter.com/V6E3drvCVQ
好きになった?https://t.co/ZITKaqt2Dh pic.twitter.com/0Cqi0d6vAj— 三田 萌日香 (@_fl_monika) May 20, 2026
グラビアランキング— ヤンマガグラビア (@yanmaga_g) May 20, 2026
第1位『ヤンマガアザーっす! #沢口愛華』https://t.co/GHiTccanul
第2位『ヤンマガアザーっす! #小島のり佳』https://t.co/Ri42P3I85K
第3位『ヤンマガGリーグ!アイドル編増刊号 #三田萌日香』https://t.co/EtwWMIyaV3
三田萌日香ちゃんがランクイン pic.twitter.com/0X3HbM930P