✨お知らせ✨



この度、ヤンマガWeb「Gリーグ!増刊号」に掲載していただくことになりました



昨年挑戦させていただいたヤンマガGリーグ。結果は届かなくて、悔しさも、応援してくれたみんなに申し訳ない気持ちも、正直すごくありました。… pic.twitter.com/V6E3drvCVQ