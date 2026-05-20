　横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが19日に自身のインスタグラム(@_m_m_monika)を更新し、グラビアのオフショットを披露した。

　現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、“勝利の女神”として会場を盛り上げている。

　三田さんのグラビアは講談社『ヤンマガWeb』の『Gリーグ!増刊号』に掲載中。ヤンマガGリーグは、『週刊ヤングマガジン』本誌への掲載を懸けたグラビアの勝ち抜きバトル企画となっている。

　インスタグラムで「ヤンマガGリーグ増刊号オフショット ぜひ無料版も有料版も沢山見て感想教えてください」と投稿した三田さんに対し、「メチャクチャ可愛いー!」「笑顔が素敵」「スタイル抜群です」「マジでご褒美ショットや」「可愛すぎます」「スタイル良すぎで美しい」「お顔もスタイルも神ってますよ」と絶賛のコメントが相次いだ。

　20日にはヤンマガグラビアの公式X(@yanmaga_g)でグラビアランキングが発表され、三田さんは第3位にランクインした。

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