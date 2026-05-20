お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんがパーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」にサプライズ出演したゲストが、ネットで話題になっている。

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5月16日、番組の公式Xアカウントは「サプライズゲストはサッカー日本代表 森保一監督でした」と明かした。木梨さんと森保監督、そして同じく番組に出演したタレントの所ジョージさんが並んだスリーショットを公開している。森保監督は、前日にW杯日本代表メンバー26人を発表したばかり。多忙なスケジュールの中、早朝のラジオ番組にサプライズ出演したことで「このタイミングで森保監督は、ヤバ過ぎる」「森保監督くるなんてすごーい！！」など、驚きの声が寄せられた。

また、木梨さんは同日に自身のInstagramを更新し、日本代表のユニフォーム姿の自身と満面の笑みを浮かべた森保監督のツーショットを公開。「監督！朝5:30にきたーー！！」と、興奮した様子でコメントをつづった。



【画像】早朝のラジオ番組にサプライズ登場した森保一監督（画像はTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』公式Xより引用）



この投稿には、SNSユーザーから「この笑顔たまらん！」「本当にびっくりでした」「楽しいラジオでした」「朝から晩までハードスケジュール、でもちゃんとニコニコしていてすごい、尊敬」「まさか森保監督が来られるとはびっくりでした」「森保監督がサプライズゲストは熱いですね」「素晴らしいゲストですね」「まさかの森保監督生出演（笑）」「旬過ぎてびっくりしました」「ノリさんが選出されてないの何で…」「笑顔が見れて良かったー」「森保さんのこんな笑顔見た事ない」「早朝よりフットワーク素晴らしい！」「びっくりして目が覚めた！！」「応援してるよ～～～」など多くのコメントが寄せられた。