T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡ª¤à¤Ë¤å¤Ã¤ÈÌ¥¤»¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¶ÊÀþÈþ¡¡Î©²Ö¤³¤È¤êŽ¢FLASHŽ£ÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖFULIT BOX¡×¤ÎÎ©²Ö¤³¤È¤ê¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFLASH¡×(¸÷Ê¸¼Ò)ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃÊÌ¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡ª¶ÊÀþÈþ¤È½À¤é¤«¤µ¤ÎÀä·Ê
¡¡Î©²Ö¤Ï2024Ç¯¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤Ç¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ò¤Ê¤¹¿Íµ¤¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹æ¤Ç¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤Ç²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥ì¥ó¥Àー¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢¶ÊÀþÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª¼ê¸µ¤ËGET¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÅÐ¾ì¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÂçÃÀ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©²Ö¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°ËÀªÀîÇµ°¡¡¢Æ£ºé¤Ò¤Ê¤¿¡¢¤«¤Î¤ó¡¢¤Þ¤¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë