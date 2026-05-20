¡Ö¥¾¥ó¥ÓµÄ°÷¡×¡ÖÌ¾ÊíÉÔÂ¡×¡ÖÈæÎãÁª½ÐÎ¥ÅÞµÄ°÷¡×ÂÐºö¤Ø¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦À¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô¤¬¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤Þ¤È¤á¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô¤Ï20Æü¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë½°µÄ±¡¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ¶¨µÄ²ñ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¼«Ì±¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤Ï¡¢¡Ö¸½¹Ô¤Î¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½À©¤ÎÅöÌÌ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ3ÅÀµó¤²¡¢¸«Ä¾¤·°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬Äã¤¤ÀËÇÔÎ¨¤ÇÉü³èÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾®Áªµó¶è¤ÇÆÀ¤¿É¼¿ô¤¬Áªµó¶è¤ÎÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î10Ê¬¤Î1°Ê¾å¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÄãÆÀÉ¼¿ô¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢Í¸úÅêÉ¼¿ô¤Î6Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅöÁª¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤äÀËÇÔÎ¨¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢ÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÈæÎãµÄÀÊ³ÍÆÀ³ä¤êÅö¤Æ¤Î¼¡¤Î½ç°Ì¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËµÄÀÊÇÛÊ¬¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½¹Ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÈæÎãÌ¾ÊíÅÐºÜ¸õÊä¼Ô¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊÊ¬¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¡¢14µÄÀÊ¤¬Â¾ÅÞ¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼°Õ»×¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¡Ö¶¡Â÷¶â¤Þ¤¿¤ÏË×¼ýÅÀ¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¡ÊÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤âÌ¾ÊíÅÐºÜ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ç°÷¤È¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3ÅÀÌÜ¤Ë¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤êÁªµó¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼º¿¦¤·¤Ê¤¤¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ò²þ¤á¡¢¡Ö¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÎ¥ÅÞ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼º¿¦¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È´ËÜÅª¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡Ö¿Í¸ý°Ê³°¤Î¶è³ä¤êÍ×·ï¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÆÊÔ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁá´ü¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤êÆÀ¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÁªµó¶èÀ©¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿¼¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£