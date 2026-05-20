歌手で俳優の中山優馬（３２）が２０日、都内で、同日リリースのデジタルシングル「ＲｅＴＲＹ」「ＳＰＡＲＫ」のリリース記念イベントを開催。昨年１月にＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所し、独立後初のシングルとなった。

中山は独立後の変化として「自分のやりたいことがダイレクトに届く環境で、スピード感をもって表現できて楽しい。フットワーク軽く仕事ができている」と発表。この言葉を体現するように、今回が１２年ぶりのリリースイベントとなって「久しぶりですね」と笑顔を浮かべた。

今作は新たな試みとして、ＣＤの４分の１サイズであるミニジュエルキーホルダーを発売。ＣＤを模した円盤が入ったキーホルダーで、円盤を読み取ることで、音楽や映像コンテンツを楽しめる次世代型プラットホームアルバムとなっている。

この形態を選んだ理由について「僕は形として残るのを大事にするタイプで、ミニジュエルキーホルダーは読み込んで歌を聞くことができる。鞄につけてもらうこともできる。すごく気に入ってます」と説明し、ファンに「（身につけて）一緒に旅をしてくれたらうれしい」とアピールした。

独立後はファンから「歌っている姿が見たい」「踊っている姿が見たい」と様々な要望が届くようになったという。「歌って踊るところが僕の出身なので、歌って踊って芝居してを続けていきたい。喜んでくれる方がいる限りは走り続けていきたいな」と意気込んだ。